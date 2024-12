Obtén devoluciones gratuitas de Amazon en tiendas minoristas populares

Puede haber ocasiones en las que los artículos que pidieron los clientes de Amazon no resultaron como esperaban o simplemente deciden que ya no lo necesitan, por eso la tienda ofrece opciones de devoluciones en sucursales de UPS, Staples, Whole Foods Market y Kohl’s.

Amazon ofrece devoluciones gratuitas en la mayoría de los artículos entregados en los EE.UU., y los clientes deben buscar la insignia “Devoluciones Gratuitas” debajo del precio para confirmar que es un artículo que califica.

Amazon cuenta con una variedad de formas de realizar una devolución. Siempre se ofrece al menos una opción (normalmente más) de forma gratuita y 4 de cada 5 clientes en los EE.UU. tienen un punto de entrega de devolución dentro de un radio de 5 millas de su hogar.

La mayoría de las devoluciones no necesitan empaquetarse ni etiquetarse, eso ya está cubierto.

Tenga en cuenta que las opciones de devolución específicas que se muestran en su cuenta pueden depender de su ubicación, el vendedor, el artículo o el motivo de la devolución.

En cada opción, los clientes simplemente seleccionan su opción de entrega preferida y llevan su código QR de devolución y los artículos a la ubicación seleccionada.

En la mayoría de los casos, los clientes no necesitan preocuparse por las cajas o las etiquetas, ya que los empleados de cada ubicación de entrega se encargan de todo el embalaje, el etiquetado y el envío.

Puedes devolver tu pedido de Amazon, sin caja, de forma gratuita en:

Tiendas físicas de Amazon y ubicaciones de Whole Foods Market

Más de 550 sucursales de Whole Foods Market y tiendas de Amazon (incluidas Amazon Fresh y Amazon Go ) ofrecen devoluciones gratuitas para los artículos elegibles, y se agregan más sucursales todo el tiempo.

En las sucursales de Whole Foods Market, encontrarás un mostrador de devoluciones, y muchas tiendas también incluyen quioscos de devoluciones de Amazon, lo que permite a los clientes completar sus devoluciones en 60 segundos o menos.

Ubicaciones de Kohl’s y Staples

Kohl’s y Staples están asociados con Amazon para ofrecer devoluciones rápidas y sencillas. Si vives cerca de una tienda participante, aparecerá como una de tus opciones de entrega. Además, es posible que también te den un cupón para usar en la tienda mientras estés allí.

La tienda UPS

Esta opción es gratuita, a menos que exista otra opción gratuita más cercana a tu dirección de entrega. En una pequeña cantidad de casos, los clientes pueden ver una tarifa de $1.

Para los clientes que prefieran elegir la entrega en paquete, esa opción se mantendrá además de otras posibilidades, algunas de las cuales pueden requerir una tarifa cuando esté disponible una opción sin etiquetas ni cajas.

Todas las opciones de devolución se mostrarán claramente en el Centro de devoluciones para garantizar que los clientes puedan seleccionar la opción disponible que mejor se adapte a sus necesidades.

