Trump y Biden enfocan de diferente forma su mensaje de Navidad

El actual mandatario Joe Biden y el presidente electo Donald Trump compartieron sus respectivos mensajes de Navidad a los estadounidenses empleando un enfoque totalmente diferente.

Biden enfatizaba la importancia de la unidad y la reflexión en tiempos difíciles durante su mensaje publicado en YouTube, en el que llevó a los estadounidenses en un recorrido virtual por las decoraciones festivas de la Casa Blanca.

En su narración, el presidente instó a dejar de lado “todo el ruido y todo lo que nos divide”, y recordó que es fundamental cuidarnos unos a otros.

“Estamos aquí en esta Tierra para cuidarnos unos a otros, para amarnos unos a otros”, dice Biden en una voz en off mientras una cámara recorre los árboles de hoja perenne adornados y las chimeneas adornadas dentro de la Casa Blanca. “Con demasiada frecuencia nos vemos como enemigos, no como vecinos, no como conciudadanos estadounidenses”.

Trump le habló a los estadounidenses en Navidad fiel a su estilo

Por otro lado, el expresidente Donald Trump optó por un enfoque diferente al compartir su saludo navideño en su plataforma de Truth Social. En su particular mensaje comenzó con un simple “feliz Navidad” acompañado de una foto con su esposa Melania. Sin embargo, rápidamente desvió su atención a críticas políticas hacia sus adversarios.

“Feliz Navidad a los lunáticos de la izquierda radical, que constantemente intentan obstruir nuestro sistema judicial y nuestras elecciones”, escribió el presidente electo “Saben que su única posibilidad de supervivencia es obtener el indulto de un hombre que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo”.

“Además, al gobernador Justin Trudeau de Canadá, cuyos impuestos a los ciudadanos son demasiado altos, pero si Canadá se convirtiera en nuestro estado número 51, sus impuestos se reducirían en más del 60%”, agregó Trump.

Asimismo, publicó artículos que se enfocaron en respaldar sus posiciones políticas sobre temas que incluían al candidato a Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y su búsqueda de Groenlandia y el Canal de Panamá.

Con información de Reuters

Sigue leyendo:

– Trump promete que el DOJ buscará la pena de muerte tras conmutaciones de sentencia de Biden

– Dinamarca refuerza defensa de Groenlandia tras deseo de Trump de comprar la isla

– Aplazan juicio contra acusado de intentar asesinar a Donald Trump