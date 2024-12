Cristiano Ronaldo respalda a Vinícius Jr.: “Se merecía el Balón de Oro”

Durante la reciente gala de los premios Globe Soccer 2024 en Dubái, el delantero portugués Cristiano Ronaldo expresó su admiración por el brasileño Vinícius Jr., afirmando que el jugador del Real Madrid “se merecía el Balón de Oro”.

Ronaldo, quien fue reconocido como el mejor jugador de Oriente Medio y el máximo goleador histórico, destacó el desempeño de Vinicius Jr. en la final de la Champions League, subrayando que su contribución al triunfo del Real Madrid le hacía merecedor de ese galardón.

“Vinícius se merecía el Balón de Oro. Fue injusto. Ganó la ‘Champions’ y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Por eso creo más en estos premios”, comentó Ronaldo durante la gala.

Aunque Vini no logró conquistar el Balón de Oro, que fue otorgado a Rodri Hernández, el jugador del Real Madrid no se quedó sin reconocimiento. El brasileño, quien ya había sido galardonado en los premios The Best de la FIFA, recibió nuevamente un reconocimiento en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, lo que consolidó su posición como uno de los jugadores más destacados del año.

En cuanto a sus propios logros, Cristiano Ronaldo manifestó su gratitud por los premios que recibió en Dubái: “Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor”.

A lo largo de su carrera, Ronaldo ha sido reconocido en múltiples ocasiones, y su hambre de éxito parece inagotable. “Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección”, añadió, haciendo énfasis en su deseo de seguir logrando títulos tanto a nivel de club como internacional.

