LULAC reprueba llamado de candidata colombiana en Texas a ejecutar inmigrantes

La colombiana Valentina Gómez, quien busca un escaño en el Congreso de los Estados Unidos por el estado de Texas, se encuentra en el ojo del huracán tras proponer la ejecución de inmigrantes que comentan homicidios en territorio norteamericano.



En respuesta, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) condenó dicho llamado y aseguró que sus ideales glorifican “el vigilantismo que ha llevado a consecuencias mortales y alimenta la mentira antiinmigrante”.



La aspirante a congresista publicó un video en su cuenta de X donde se le ve disparar a una figura, que simula ser una persona, atada a una silla con capucha en la cabeza.



“Es así de simple, ejecuciones públicas para cualquier ilegal que viole o asesine estadounidenses, no merecen la deportación, merecen ser exterminados”, se le escucha decir.



Ante los hechos, Román Palomares, presiente de la junta de LULAC, mostró su rechazo a las ejecuciones públicas como un gancho para enviar mensajes con motivaciones políticas que solo “alimentan el odio”.



“Este tipo de lenguaje tiene la intención de apelar a una base extrema de individuos que creen en la mentira de que todos los inmigrantes están aquí para dañar a los demás”, dijo Palomares.



En tanto, el director de LULAC en Texas, Gabriel Rosales, trajo a la mesa el tiroteo ocurrido en El paso en 2019, donde murieron 22 personas, en su mayoría hispanos, mismo que fue motivado por un “discurso de odio racial”.



Y señaló que “las redes sociales deben de prohibir este tipo de exhibición imprudente para llamar la atención”.



Esta no es la primera vez que Gómez enfrenta una polémica, en mayo de 2024, encendió las redes debido a una campaña, cuando aspiraba al alto cargo en Missouri, en el que aparece con un rifle de asalto en la mano, acompaña de una bandera estadounidense, con un fuerte anuncio.



“En Estados Unidos puedes ser lo que quieras (…) Así que no seas débil y gay. Mantente jodidamente duro”, dijo la colombiana.



Por ahora, el video de Gómez ha sido restringido por incumplir con las reglas de X.



