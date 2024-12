Columna de María Marín: Cambia tu suerte en el 2025

Si este año tuviste que enfrentar grandes obstáculos y pasar por situaciones difíciles; en tus finanzas, tu salud o en el amor, tal vez te sientas decepcionado, enojado o, peor aún, desesperanzado. ¡Ojo! Ten mucho cuidado porque esos sentimientos solo atraerán más “miseria” para el próximo año.

La clave para cambiar tu suerte y asegurar que el 2025 te traerá muchas bendiciones, es que des gracias por todo lo bueno que te pasó en el 2024. ¡Y no se te ocurra decir que nada bueno sucedió! Si no sabes que agradecer, te recuerdo que millones de personas murieron este año en el mundo, ¡y tú no fuiste uno de ellos!

Existe una ley espiritual que dice: “Mientras más agradecido estés por lo que tienes, más riqueza llegará a tu vida”. Es decir, hasta que no reconozcas las cosas buenas que ya posees, no recibirás nuevas bendiciones.

En vez de refunfuñar en la mañana por que tienes que ir a trabajar, agradece que tienes un salario. En vez de quejarte porque tienes que limpiar tu casa, agradece que tienes donde vivir. Y si un ladrón te robó, agradece que solo se llevó la billetera y no tu vida.

Dar gracias es una herramienta poderosa para atraer riquezas a tu vida, y no me refiero a una mansión, un Ferrari o a una colección de carteras Chanel. Más bien hablo de aquello que no puedes comprar. ¿Acaso se puede comprar la salud de un hijo, el amor de alguien especial o la unión familiar? Hay muchas cosas que no tienen precio.

En este año venidero no arrastres sentimientos de carencia, frustración o miedo. Independientemente de los obstáculos que enfrentaste en los últimos meses, finaliza este año diciendo: ¡gracias por todas las bendiciones que tengo, y por las que voy a recibir en el nuevo año! Comienza a agradecer y emanarás una vibración positiva de tu ser que, como un imán, atraerá en el 2025 situaciones, personas y objetos que estarán en armonía con esa maravillosa energía.

