Documental de Karol G: La Bichota llega a Netflix en 2025

Netflix ha anunciado la próxima llegada de un documental exclusivo sobre Karol G, la cantante que ha redefinido el panorama de la música latina. Este proyecto ofrecerá un vistazo íntimo a su vida detrás de los escenarios y explorará los desafíos que ha enfrentado como mujer en una industria predominantemente masculina.

La producción promete ser un homenaje a su trayectoria y una inspiración para sus seguidores y si bien, no se ha dado una fecha concreta para su estreno, se sabe que será en 2025.

El mejor año de su carrera

Karol G cierra el 2024 como una de las artistas más destacadas del mundo. Con su gira mundial “Mañana será bonito“, no solo agotó estadios internacionales, sino que también dominó los Latin Grammy y se consolidó como la artista latina más escuchada globalmente en Spotify. Su éxito la coloca por encima de figuras como Bad Bunny, reafirmando su impacto cultural y musical.

Un equipo galardonado estará a cargo de contar la historia de “La Bichota”

El documental, que se espera para 2025, estará dirigido por Cristina Costantini, ganadora de un premio Emmy y conocida por trabajos como “Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado“.

La producción estará a cargo de This Machine, parte de Sony Pictures Television, en colaboración con Bichota Films e Interscope Films. Entre los productores destacan nombres como R.J. Cutler y Elise Pearlstein, quienes han trabajado en documentales aclamados como “Elton John: Never Too Late“.

“Mi vida, mi verdad”

Karol G confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje:

“Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable. ¡Una lucha que lo desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes. Mi sueño hecho realidad”.

