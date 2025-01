Diez personas heridas en Massachusetts al caer sobre la multitud una torre de Lego

Durante un evento familiar con motivo de la llegada del Año Nuevo al oeste de Salem, una torre construida de juguetes Lego cayó sobre la multitud, hiriendo al menos a 10 personas.

El incidente ocurrió durante el lanzamiento de globos en el interior de la sala In The Game, que es un lugar en donde hay diversos juegos para los niños y la cual está ubicada en Peabody, que se encuentra a unas 2 millas al oeste de Salem, informó NBC Boston.

El Departamento de Bomberos de Peabody acudió al evento después de recibir una llamada de emergencia al mediodía del martes 31 de diciembre, para poder auxiliar a las personas que resultaron heridas cuando una torre fabricada con Lego se cayó.

La torre medía 12 pies

El mismo noticiero destacó que la torre de Legos medía 12 pies de alto y se encontraba sobre una repisa dentro de la sala de juegos, en donde había muchas personas a la espera de la caída de los globos.

“¡Nuestra fiesta de noche de mediodía está a solo unos días! Únete a nosotros el 31 de diciembre a las 10 a.m. para una inolvidable celebración familiar. Los boletos cuestan $ 20.25 ¡consigue el tuyo AHORA antes de que se acaben!”, es la descripción del evento en la página de In The Game.

Seis niños y cuatro adultos las víctimas

El jefe de Bomberos de Peabody, John Dowling, señaló a NBC Boston que diez personas resultaron heridas al caer todos los cuadros de Lego sobre ellos.

“Cuatro adultos y seis niños, resultaron heridos con cortes y raspones menores. Todos están bien”, expresó Dowling.

Las autoridades indicaron que cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital de Salem, mientras que otros cuatro al Centro Médico Lahey y dos víctimas más no quisieron ser trasladados a alguna clínica.

Los propietarios de In The Game no dieron declaraciones al noticiero, pero un representante dijo que estaban colaborando con las autoridades.

