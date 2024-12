Ganó $32 millones en el Mega Millions y su hijo terminó robándole el premio

En 2011, Etta May Urquhart, residente de California, ganó $32 millones de dólares en la lotería Mega Millions.

Acompañada de su hijo, Ronnie Lee Orender, la mujer apareció sonriente en las noticias, celebrando su inesperada fortuna. Sin embargo, lo que debió ser el inicio de una vida de tranquilidad y abundancia se convirtió en un caso de traición familiar que terminó en los tribunales.

El error crucial que cometió esta ganadora de lotería

El día que Etta May descubrió que había ganado, decidió compartir el momento con su hijo. Ambos se dirigieron a las oficinas de la lotería para reclamar el premio, pero la emoción y los nervios jugaron en su contra.

Cuando llegó el momento de firmar el boleto ganador, la mujer, abrumada por la situación, no pudo sostener el bolígrafo. Fue entonces cuando Ronnie, con un gesto aparentemente desinteresado, ofreció ayudarla. Pero en lugar de escribir el nombre de su madre, firmó el suyo, tomando control legal del premio.

En los días posteriores, Etta May se enfrentó a la atención mediática. Según documentos judiciales, Ronnie le sugirió que dijera que había comprado el boleto para él. Etta, confiando plenamente en su hijo, aceptó seguir el plan. Este aparente acuerdo pronto se tornó amargo.

La confianza de Etta May en Ronnie se desmoronó cuando comenzó a notar que no tenía acceso al dinero. Según la denuncia presentada, el hijo utilizó gran parte del premio para sí mismo, comprando 10 coches, 4 casas y regalando $350,000 en efectivo a otros. Mientras tanto, Etta May y su esposo apenas recibieron una camioneta Lincoln y $125,000 en efectivo, una fracción mínima de lo que les correspondía.

“Ronnie siempre me disuadía de jugar a la lotería, diciendo que era un desperdicio de dinero”, declaró Etta May en los tribunales. A pesar de esto, la mujer había jugado durante 18 años, apostando siempre por un golpe de suerte que finalmente llegó, pero con consecuencias inesperadas.

El hijo decidió firmar el billete ganador del Mega Millions a su nombre. (Foto: Stephanie Scarbrough/AP)

El conflicto legal entre madre e hijo por premio de lotería y la resolución

Con el tiempo, las tensiones entre madre e hijo aumentaron. Etta May, frustrada por su situación financiera, decidió emprender acciones legales contra Ronnie. En los tribunales, alegó que había sido manipulada y que su hijo había abusado de su confianza para apropiarse del premio. Los documentos judiciales detallaron cómo Ronnie gestionó las finanzas, asegurándose de que sus padres no pudieran acceder a los millones restantes.

Finalmente, después de un largo proceso legal, madre e hijo llegaron a un acuerdo confidencial. Aunque los detalles del arreglo no se hicieron públicos, el caso dejó claro cómo las dinámicas familiares pueden desmoronarse ante el peso del dinero y la avaricia.

El caso de Etta May y Ronnie pone en evidencia los riesgos de confiar ciegamente en familiares cuando se trata de grandes sumas de dinero. Las historias de loterías suelen estar llenas de finales felices, pero también existen relatos como este, donde el dinero exacerba conflictos y revela los peores impulsos humanos.

Para los ganadores de lotería, los expertos recomiendan:

1) Buscar asesoramiento legal y financiero inmediato: Consultar con profesionales antes de reclamar el premio puede ayudar a prevenir malentendidos o abusos.

2) Proteger la privacidad: Mantener el anonimato siempre que sea posible puede reducir la presión mediática y las solicitudes de terceros.

3) Definir claramente el uso del dinero: Establecer planes claros para el uso y distribución del premio puede prevenir conflictos futuros.

