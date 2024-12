Tiendas que abrirán el día de Año Nuevo

Si planeas hacer compras en Año Nuevo, 1 de enero de 2025, hay varias cadenas de tiendas que estarán abiertas, aunque algunas tendrán horarios reducidos. A continuación, te presentamos una lista de las tiendas más populares que operarán ese día.

-Albertsons: abierto, con horario reducido

-Aldi: abierto todo el día

-Amazon Fresh: abierto todo el día

-BJ’s Wholesale Club: abierto de 9 a.m. a 7 p.m

-Food Lion: abierto durante su horario regular, de 7 a.m. a 11 p.m

-H-E-B: abierto durante su horario regular

-Hy-Vee: abierto todo el día, con algunos horarios especiales

-Kroger: abierto de 6 a.m. a 11 p.m

-Lidl: abierto todo el día

-Meijer: abierto de 6 a.m. a medianoche

-Morton Williams: abierto todo el día

-Publix: abierto todo el día

-ShopRite: abierto en la mayoría de las ubicaciones

-Sprouts Farmers Market: abierto de 7 a.m. a 10 p.m

-Target: abierto de 8 a.m. a 9 p.m

-Walmart: abierto de 6 a.m. a 11 p.m.

-Wegmans: abierto todo el día.

-Whole Foods: abierto todo el día.

-Winn-Dixie: abierto de 7 a.m. a 11 p.m.

Recuerda verificar con tu tienda local, ya que los horarios pueden variar dependiendo de la ubicación.

