Diego Cocca insinuó que lo traicionaron en la selección de México

Ahora, en el Valladolid de LaLiga de España, Diego Cocca habló sobre su paso por la selección de México. El entrenador insinuó que su salida se gestó con un poco de traición.

Fue en una entrevista para el programa La Última Palabra de Fox Sports, donde el estratega reveló la petición que le hizo a la Federación Mexicana de Fútbol cuando firmó y que finalmente no le cumplieron.

“Que me sostengan el proceso, porque yo soy un técnico que trabaja, necesita tiempo para demostrar resultados y no me lo dieron”, dijo.

Cuando, en medio del diálogo, cuestionaron a Cocca sobre por qué no cumplieron con lo solicitado, el argentino fue tajante: “pregúntale a ellos”.

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 19 de junio de 2023. Declaraciones de Diego Cocca en el hotel sede de la SNM. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa Crédito: Imago7

La selección mexicana ya quedó en el pasado. Cocca no volvería a aceptar una oferta para sentarse por segunda vez en el banquillo del Tri.

El ahora DT del Real Valladolid también descartó sentarse en el futuro en el banco de las Chivas del Guadalajara debido a su pasado con la afición del Atlas.

“Creo que con el paso de los años tengo más claros los proyectos, quiero ir a un proyecto que me interese, me guste, me sienta identificado, le vea futuro y tiene que venir de parte del otro lado, y yo veo del otro lado cada vez menos preparado, más difícil de poder encontrarlo; por eso me estoy tomando mi tiempo para encontrar un proyecto”, reconoció.

Diego Cocca fue nombrado como entrenador de México el 10 de febrero de 2023 en sustitución de Gerardo ‘Tata’ Martino y tras dejar a Tigres UANL en plena temporada. El argentino solo duró 7 partidos y 129 días.

Su salida se dio luego de una humillante derrota de 0-3 ante Estados Unidas en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf. Esto terminó condenando al técnico que fue abucheado en sus últimos partidos por la afición mexicana.

Sigue leyendo:

· México e Inter de Porto Alegre jugarán amistoso en Brasil el 16 de enero

· Murió futbolista mexicana de 21 años por causas desconocidas

· Estados Unidos superó a México en el último ranking FIFA del 2024