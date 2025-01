Camilo y Evaluna: “Nos vamos a casar otra vez”

Camilo y Evaluna causaron un gran revuelo con el título de su nuevo video: “Nos vamos a casar otra vez”, siendo así como conmovieron a aquellos que ven en su relación un ejemplo de amor verdadero. Durante una cena, ellos compartieron que volverán a renovar sus votos en febrero de este año, coincidiendo con el quinto aniversario de su matrimonio.

La ceremonia es una tradición significativa para muchas parejas. Para Camilo y Evaluna, la celebración no será solo un homenaje a su amor, sino también una oportunidad para compartir con sus seres queridos de una manera especial. Los esposos revelan que están organizando un festejo similar a la de su boda original, un evento que promete ser tan memorable como su primera unión matrimonial.

“Te voy a decir algo, no la vamos a abrir (una botella), esta va*na son como seis litros y no nos lo vamos a poder beber hoy. No vale la pena abrirla. Si no se bebe hoy, buscar la manera de llevarla en febrero. En mi boda“, dijeron en su canal de YouTube.

La propuesta de matrimonio que Camilo hace a Evaluna durante la cena es un instante lleno de significados. Ambos buscan no solo celebrar su amor, sino también dar una muestra de que los compromisos pueden renovarse y fortalecerse con el tiempo. Todos los momentos que han compartido en su vida juntos son recordados y celebrados, bajo la premisa de que el amor requiere esfuerzo y dedicación constante.

“Para celebrar nuestras bodas de madera vamos a renovar nuestros votos y vamos a casarnos en Guatemala, justo antes de que empiece la gira por Latinoamérica, eso va a estar muy lindo. Por decisión ejecutiva, nos llevamos la botella a Guatemala”, dijo Camilo.

Además, Camilo menciona el obsequio que han preparado para la familia que los acompañará el día de su renovación de votos, lo que añade un elemento de sorpresa y emoción a la fecha. Este gesto demuestra que para la pareja, la familia juega un papel fundamental en su vida y que desean compartir esta experiencia con aquellos que han sido testigos de su amor.

