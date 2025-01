Dos muertos en auto estacionado en Nueva York a plena luz del día: posible sobredosis

Dos hombres fueron encontrados muertos en un auto estacionado en una calle de Brooklyn (NYC) ayer a plena luz del día, víctimas de una aparente sobredosis de drogas.

Las víctimas no han sido identificadas, no está claro cuánto tiempo llevaban muertas o había estado estacionado el vehículo allí, cerca de E. 10th St. y Avenue O en Midwood. NYPD dijo que no había signos visibles de trauma.

La patrulla civil de Shomrim -organización vecinal de voluntarios judíos- alertó a la policía cuando descubrieron los cuerpos. El dramático hallazgo se produjo a las 12:57 p.m. del miércoles.

Los policías encontraron a un hombre de 38 años y a otro de unos 30 años inconscientes dentro de un sedán rojo de cuatro puertas estacionado ilegalmente junto a un hidrante de FDNY en el medio de la cuadra, dijeron fuentes al Daily News. Paramédicos EMS declararon a ambos hombres muertos en la escena.

“La policía dijo que habían tenido una sobredosis”,comentó una mujer local que no quiso que se usara su nombre. “Es una locura. Sólo estaba tratando de mantener a mis hijos lejos de la escena”.

Con unos 6,358 decesos anuales, las sobredosis son la 4ta causa de muerte más común en NYC, según el U.S. Career Institute, escuela de formación profesional online estadounidense, que realizó un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas.

En 2023 un joven fue hallado muerto con una herida de bala aparentemente autoinfligida dentro de un auto estacionado en la elegante Park Avenue de Midtown Manhattan (NYC), a menos de media milla de la estación Grand Central. En 2018 trascendió la insólita historia de un hombre que estuvo una semana muerto dentro de un auto en el East Village de Manhattan antes de que alguien se diera cuenta.

Busque ayuda