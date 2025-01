Novia de Toni Costa comparte románticas fotos junto a él y declaran su amor

El año 2025 se presenta como un periodo prometedor para el bailarín Toni Costa, quien parece haber encontrado el amor nuevamente en la figura de Mimi Ortiz. Esta talentosa participante de “Mira Quién Baila Costa Rica”, quien se destacó al alcanzar la segunda posición en el concurso, ha capturado la atención no solo del público, sino también del corazón del español.

Ambos han compartido numerosas imágenes que no solo reflejan el profundo cariño que se tienen, sino también la alegría y entusiasmo que sienten al iniciar esta nueva etapa juntos. Las publicaciones en Instagram están repletas de momentos cómplices y tiernos mensajes que hablan de amor, complicidad y una conexión especial, lo que ha llevado a los seguidores a ser testigos de su historia de amor en tiempo real.

La interacción entre Toni y Mimi en las redes sociales ha sido notable. En una de las publicaciones, ella hizo una reflexión sobre lo que ha representado el año 2024 para ella, y él, con un toque de romanticismo, le respondió con un mensaje lleno de cariño. Esta dinámica no solo resalta la importancia que ambos le dan a sus emociones, sino que también muestra su deseo de compartir sus vivencias juntos, reforzando la idea de que están construyendo una relación sólida basada en la confianza.

“12 momentos del año que nunca subí. Cuál mes les gustó más? FELIZ AÑO“, fue el mensaje que ella compartió con la galería de fotos subidas a su perfil.

El bailarín español no puso en el duda el hecho de dejarle saber sus sentimientos a su actual pareja sentimental: “Oyeeeeee la última me la robaste de hoy!!!! Me encantas mi amor”.

La química entre la pareja ha sido palpable para sus seguidores, quienes no han dudado en aplaudir su vínculo y enviarles buenos deseos. Las imágenes y las palabras de amor que ambos comparten que han logrado subir la temperatura, convirtiéndolos en uno de los protagonistas del momento en el mundo del espectáculo. Este tipo de relaciones, donde la comunicación y la expresión de sentimientos juegan un papel crucial, son esenciales para el bienestar emocional.

