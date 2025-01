Michelle Galván no le estaría pasando la manutención a su hija

En el año 2024 hubo varias rupturas sentimentales que se registraron y una de ellas fue el caso de la presentadora de Primer Impacto, Michelle Galván, y su expareja, el chef Fernando Guajardo. La periodista Mandy Fridmann ha sido clave en revelar los detalles de esta separación y a través de sus plataformas, ha aportado información que podría influir en la dinámica entre ellos.

Mandy, quien anteriormente había insinuado que una de las consecuencias de la ruptura sería la pensión que la presentadora tendría que pagarle a su ex, ha confirmado esta teoría. Durante una de sus sesiones de preguntas y respuestas, se refirió directamente a la situación financiera que enfrentarán ambos tras su separación. Haciendo hincapié en la reserva que suele mantener Michelle sobre su vida personal, Fridmann no dudó en señalar que la situación económica de Guajardo ha cambiado drásticamente.

Un seguidor de la red social de la camarita le consultó: “¿Michelle Galván le pasa manutención a su exesposo?”, mientras que ella respondió: “No… aún”.

Michelle Galván no estaría pasando dinero mensual a su hija. | Instagram: @mandyfridmann. Crédito: Cortesía

Fernando no solo ha enfrentado la separación de Galván, sino que también ha acumulado desafíos a nivel profesional. En abril de 2024, el chef abrió un restaurante en Miami que, desafortunadamente, no tuvo el éxito esperado y cerró solo unos meses después. Este cierre constituye no solo un grave revés en su carrera, sino que además le ha complicado aún más su situación financiera.

Esta situación de Michelle y Fernando invita a la reflexión sobre el rol que juegan las figuras públicas en la vida de sus seguidores y cómo las dinámicas de poder pueden cambiar con el tiempo, especialmente cuando hay hijos involucrados, como es el caso de su pequeña hija, Megan.

La revelación de Fridmann sobre la pensión que Michelle Galván deberá pagar a Fernando Guajardo parece no ser solo un tema de interés temporal, sino un asunto que podría seguir generando conversación y especulación en el 2025. La manera en que ambos manejarán esta situación, tanto a nivel personal como públicamente, será observada de cerca, no solo por sus seguidores, sino también por aquellos que están interesados en cómo las separaciones afectan a las familias.

Sigue leyendo:

· Michelle Galván dice cómo está su corazón tras su divorcio

· Michelle Galván va al psicólogo tras anunciar su divorcio

· La casa que compartieron Michelle Galván y Fernando Guajardo se vendió