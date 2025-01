Peaje para circular en Nueva York desde 5 de enero: cambio histórico en la ciudad con efectos por verse

Desde este 5 de enero todos los vehículos que circulen en Midtown y el Bajo Manhattan deberán pagar un peaje diario incluso en las noches, una polémica medida de la gobernación de Nueva York llamada a bajar el tráfico y mejorar el aire y el transporte público.

La norma, conocida oficialmente como Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program), no tiene antecedentes en Estados Unidos y sus efectos y duración están por verse. Hasta ayer el gobierno del vecino estado Nueva Jersey trató de impedirla en los tribunales, alegando que el peaje tendrá consecuencias más allá de Nueva York.

Pero el plan de Nueva York de cobrar $9 dólares a la mayoría de los conductores para entrar en los llamados “congestionados distritos comerciales” de Manhattan superó un obstáculo crucial anoche cuando el juez federal Leo Gordon en Newark -la ciudad más poblada de Nueva Jersey y muy próxima a Manhattan- rechazó la moción de último minuto del gobernador Phil Murphy, quien pedía una orden judicial temporal para detener el inicio del peaje, reportó The New York Times.

Se calcula que diariamente de las más de 20 millones de personas que viven en el área triestatal, 1.3 millones se movilizan en autos hacia el Bajo Manhattan, en unos 700,000 autos, taxis y camiones.

Largo camino recorrido y por andar

Desde julio de 2023 el gobierno de Murphy introdujo la primera demanda contra este plan de su vecina demócrata Kathy Hochul. Murphy argumentó entonces que la Administración Federal de Carreteras (FHWA) “no tuvo en cuenta especialmente el impacto ambiental en muchas comunidades de Nueva Jersey como resultado de este plan. Ciertamente, es una carga financiera más allá de las palabras para los viajeros además del impacto ambiental, y simplemente no está bien”, citó entonces NorthJersey.com.

El fallo de ayer elimina lo que probablemente sea el último obstáculo para el inicio planificado del peaje por congestión el domingo, aunque el abogado de Nueva Jersey, Randy Mastro, dijo después del fallo que buscaría una apelación de emergencia anoche mismo o este sábado por la mañana en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia, Pensilvania.

“Seguiremos haciendo todo lo posible en nombre del estado de Nueva Jersey para detener el peaje por congestión antes de esta devolución”, dijo Mastro ayer, citado por Daily News.

“Hemos estado estudiando este tema durante cinco años, pero sólo se necesitan unos cinco minutos si estás en el centro de Manhattan para ver que Nueva York tiene un verdadero problema de tráfico”, dijo ayer el presidente de la MTA, Janno Lieber, al elogiar el fallo del juez Gordon.

El tema ambiental ha sido usado tanto por defensores de un aire más limpio en NYC, como por críticos que alegan que Nueva Jersey sufrirá una mayor congestión. Además, está la gran variable del impacto en el bolsillo y el efecto dominó en los precios de los bienes y servicios en el área triestatal.

El plan ha sido polémico y confuso desde su inicio y desde ya se perfila como el gran tema de 2025 en Nueva York, con impacto en el área triestatal e incluso más allá. “Los empresarios advierten que el cargo profundamente impopular (impuesto por la gobernadora Kathy Hochul y no votado por ningún neoyorquino) afectará a todos los habitantes de la ciudad, ya que se verán obligados a trasladar el aumento de los costos a los clientes”, criticó New York Post.

Los defensores argumentan que tal como está previsto no hará lo suficiente para aliviar el tráfico y temen que la gobernadora tome nuevas medidas para “debilitar” el controvertido programa. Ya en junio el plan fue detenido en junio por Hochul, quien lo relanzó en noviembre bajando el precio de $15 a 9 dólares diarios.

Los críticos del peaje siguen oponiéndose a cualquier medida que no llegue a eliminar el programa por completo. “El nivel de incompetencia es verdaderamente asombroso”, escribió la semana pasada el representante republicano Mike Lawler en Twitter/X. “¡Eliminen este programa!”, proclamó.

El lunes 23 de diciembre un juez federal eliminó otro obstáculo clave que pretendía detener el cobro de peaje para circular en Midtown y el Bajo Manhattan. En respuesta a una demanda de United Federation of Teachers (Federación Unida de Maestros), Trucking Association of New York (Asociación de Camioneros de Nueva York) y un grupo de residentes de Manhattan, el juez Lewis Liman emitió un fallo de 111 páginas que negó la solicitud de medida cautelar.

La demanda de la gobernación de Nueva Jersey es por decenas de millones de dólares y prevé que habría daños ambientales si el tráfico empeora en el otro lado del río Hudson. En respuesta a esa demanda, la gobernadora Hochul ha dicho que ha ofrecido dinero para resolver el asunto, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. “Hemos hecho múltiples ofertas para resolver esta demanda, ofertas muy generosas”, afirmó anteriormente.

A fines de noviembre el peaje recibió autorización federal cuando la MTA, los funcionarios de transporte estatales y locales y la Administración Federal de Carreteras (FHWA) firmaron el documento final necesario para comenzar legalmente a aplicarlo.

La MTA ha pronosticado que habrá 10% menos automóviles y camiones en las calles después de que comience a cobrarse el peaje, pero quienes se oponen dicen que discrimina a ciertas comunidades, además de que subirían los costos de vida ya de por sí altos en la región y en la ciudad más cara del país. También en el 2do semestre de 2025 está previsto un aumento en las tarifas del transporte público: Metro y buses.

Trump vs Hochul

Además de las varias demandas que buscan detenerlo, se dice que el mandatario electo Donald Trump podría intentar suspender el peaje cuando regrese a la Casa Blanca el 20 de enero.

El dinero recabado ayudaría a financiar el sistema de transporte público de la ciudad que tiene problemas de liquidez. También se busca disminuir el tráfico y los accidentes en Nueva York y mejorar la calidad del aire. Hochul había señalado que los funcionarios de Nueva York estaban trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de Joe Biden para obtener la aprobación final de la tarifa por congestión y así fue. Pero su sucesor Trump se opone.

¿Puede anular el plan cuando llegue a la Casa Blanca? Podría intentarlo, pero los expertos legales y de transporte dicen que no sería fácil bloquear un programa de congestión que ya estaría en funcionamiento. Podría tratar de retractarse de la aprobación federal o amenazar con retener fondos federales para la ciudad de Nueva York, pero esas medidas probablemente conducirían a largas batallas en los tribunales. En noviembre cinco republicanos de la Cámara Baja que representan partes de NYC y sus suburbios en el Capitolio escribieron a Trump instándolo a bloquear la tarifa por congestión.

¿Cómo y dónde se aplicará el peaje?

Desde principios de 2024 se han instalado cámaras que controlarán el acceso de los vehículos. La polémica Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program) se cobrará todos los días a partir del 5 de enero de 2025 a los conductores que circulen en la zona más transitada de Manhattan, desde Central Park South (60th St) hasta el Distrito Financiero. Este peaje será el primero en su tipo en Estados Unidos. Se han implementado programas similares en Europa. La versión NYC ha tardado años en concretarse y contempla varias excepciones y modalidades, según la hora, el día de la semana, el ingreso anual del conductor y el tipo de vehículo, entre otras variables. Los detalles de precios y excepciones pueden consultarse aquí.

¿Cuánto se pagará?

La mayoría de los conductores cancelarán $9 dólares sólo una vez al día al ingresar a la zona de congestión. Los camiones, autobuses y otros vehículos más grandes pagarán $14.40. Otros, incluyendo los autobuses turísticos, tendrán que pagar una tarifa base de $21.60. Los autobuses de transporte público y de cercanías, ya sean operados por la MTA, otra agencia pública o una empresa privada, seguirán estando exentos del peaje, explicó Daily News.

¿Habrá descuentos?

Quienes ingresen a través de un cruce que ya tiene peaje (los túneles Holland, Lincoln, Brooklyn-Battery o Queens-Midtown) recibirán un descuento de $3 dólares, pagando $6 por la tarifa de congestión.

Los peajes nocturnos también disminuyen: entre las 9 p.m. y las 5 a.m. la tarifa para automóviles bajará de $9 a $2 dólares, pero el descuento de $3 del túnel no se aplicará durante esas horas. Hochul dijo que los peajes reducidos ahorrarían a los viajeros diarios casi $1,500 dólares al año y que habría descuentos para los conductores que ganen menos de $50,000 anuales.

¿Cómo se estableció esta tarifa?

Hochul redujo 40% el costo a 9$ dólares diarios, tratando de apaciguar a los críticos que decían que los originales $15 eran demasiado altos. Los funcionarios analizaron tarifas entre $9 y 23 dólares diarios antes de decidirse por 15, explicó en noviembre Winnie Hu, reportera de The New York Times. “No tienen tiempo para nuevos estudios de diferentes niveles de precios si los peajes van a entrar en vigor antes de que Trump tenga la oportunidad de cumplir su promesa de acabar con los precios de congestión”. Aún está por verse cuántos ingresos generarán realmente los peajes. En cualquier caso los funcionarios indicaron que no los cambiarían durante al menos tres años. El precio original de $15 dólares podría ser restaurado en 2031.

¿Qué harán los que se oponen?

Los opositores a la tarifa por congestión se siguen movilizando activamente. También hay querellas de grupos que la apoyan y demandaron a Hochul por suspender el plan en junio.

¿Qué se busca?

Menos tráfico y accidentes, aire más limpio en la ciudad, y más recursos para mejorar el transporte público: proyectos como modernizar las señales, extender el Metro de la 2da Avenida en Manhattan y hacer que las estaciones sean más accesibles con ascensores. “Cinco años después de que la legislatura promulgó la ley del estado Nueva York sobre la fijación de precios por congestión, y con 4,000 páginas de análisis, cientos de audiencias y reuniones de divulgación a nuestras espaldas, los neoyorquinos están preparados para los beneficios: menos tráfico, aire más limpio, calles más seguras y mejor tránsito”, alabó en abril el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber.