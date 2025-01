Blake Lively, Ryan Reynolds y Hugh Jackman se ausentan en los Golden Globes

Este domingo 5 de enero, durante la ceremonia de los Golden Globes, la ausencia notable de Ryan Reynolds, su esposa Blake Lively y Hugh Jackman sorprendió a todos los asistentes y televidentes que se encuentran pendientes de los premios.

A pesar de que la película “Deadpool & Wolverine” está nominada en la categoría de Logro Cinematográfico y de Taquilla, los tres actores decidieron no asistir a la alfombra roja ni a la gala, situación que generó especulaciones sobre las razones detrás de esta inesperada decisión.

“Deadpool & Wolverine”, uno de los filmes más esperados del año, compite en su categoría con otras producciones destacadas como “Alien: Romulus”, “Tornados”, “Wicked”, “Robot Salvaje”, “Gladiador II” y “Beetlejuice 2”.

Según reporta el portal Page Six, la decisión de no asistir al evento fue tomada por la pareja antes de la disputa legal que actualmente enfrenta la actriz con Justin Baldoni, director y coprotagonista de su película “It Ends With Us”. Esta revelación ha hecho pensar a muchos que Hugh Jackman, amigo cercano de la pareja, pudo haberse solidarizado con ellos, eligiendo también ausentarse del evento.

Aunque la razón exacta de la ausencia de Reynolds, Lively y Jackman en los Golden Globes sigue siendo un tema de especulación, lo cierto es que su decisión de no asistir podría estar ligada a la situación legal de Lively.

La batalla legal de Blake Lively y Justin Baldoni

El motivo detrás de la controversia legal que involucra a Blake Lively tiene que ver con una demanda presentada por la actriz contra Justin Baldoni. Lively acusa al director de “It Ends With Us” de acoso sexual, y además de este alegato, señala que sufrió angustia emocional y pérdida de salarios debido al trato recibido por parte de Baldoni. La demanda fue presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, donde Lively busca justicia por los daños sufridos durante la filmación del proyecto.

Este enfrentamiento legal no solo involucra a Lively, sino también a Baldoni y sus colaboradores. En un giro inesperado, Baldoni y su equipo de publicistas demandaron a The New York Times por $250 millones de dólares, debido a un artículo que abordó las acusaciones de acoso sexual que Lively había vertido en su contra. El actor alega que esta publicación forma parte de una campaña de desprestigio diseñada para dañarlo tanto a él como a sus colaboradores, lo que añade un elemento de tensión y controversia a la situación.

Sigue leyendo: