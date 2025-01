Dueños de perros en Michigan condenados tras ataque fatal a un padre de seis hijos

Un trágico incidente ocurrido en Detroit, Michigan, culminó este viernes con la sentencia de Roy Eric Goodman, de 41 años, y Trevina Quiche Goodman, de 39, responsables del ataque fatal de sus tres perros a Harold Phillips, un padre de seis hijos.

Harold Phillips, de 35 años, regresaba a casa el 29 de enero del año pasado tras realizar compras para una entrevista de trabajo cuando fue atacado brutalmente por un bulldog, un staffordshire bull terrier y un staffordshire terrier americano.

El ataque ocurrió a menos de una milla de su hogar, cerca de la intersección de Longacre Street y West Chicago Road. Las heridas sufridas fueron tan graves que los médicos debieron amputarle un brazo en un intento por salvar su vida.

Sin embargo, Phillips falleció días después, el 2 de febrero de 2024.

Sentencia a los dueños

Roy Goodman fue condenado a una pena de entre 30 meses y 15 años en prisión estatal, mientras que su esposa, Trevina, recibió una sentencia de tres años en libertad condicional, según The Detroit News.

Según explicó la fiscal adjunta del condado de Wayne, Maria Miller, Trevina Goodman podría enfrentar entre 18 meses y 15 años de prisión si incumple los términos de su libertad condicional.

Durante la audiencia, Roy Goodman expresó su pesar a la familia de la víctima. “A la familia Phillips, lo siento mucho. Ojalá no hubiera sucedido. Lo siento mucho”, dijo entre lágrimas, según un informe judicial de The Associated Press.

Detalles del ataque

El día del ataque, los perros escaparon de la propiedad de los Goodman por una puerta sin llave. Roy Goodman declaró a las autoridades que había dejado a los perros en el patio y, al regresar, descubrió que habían desaparecido.

Tras escuchar gritos de auxilio en las cercanías, Goodman condujo hasta el lugar, donde logró acorralar a los animales y llamó al 911.

Los tres perros fueron posteriormente capturados por las autoridades y sacrificados.

La respuesta de la familia Phillips

Shauntaye Phillips, viuda de Harold, compartió el impacto devastador que la tragedia tuvo en su familia.

“Es doloroso pensar en todos los hitos importantes que Harold se perderá en la vida de nuestros hijos. Nuestras vidas nunca serán las mismas”, expresó en un comunicado proporcionado a CBS News.

A través de su abogado, la familia también agradeció a la comunidad por su apoyo. “Esperamos sinceramente que esta tragedia sirva como recordatorio para que los dueños de mascotas cuiden mejor a sus animales”, señaló el abogado Paul Huebner.

Además, la familia presentó una demanda contra la agencia de control de animales de Detroit, acusando a la entidad de ignorar advertencias previas sobre el comportamiento peligroso de los perros.

Con información de Law&Crime.

