Aaron Rodgers espera seguir ayudando a los Jets como su QB para este 2025

El quarterback de los New York Jets, Aaron Rodgers, logró tener una positiva noche en la victoria del domingo 32-20 ante los Miami Dolphins tras completar un total de 23 de los 36 pases que realizó para cumplir con 274 yardas y cuatro touchdowns; con esto el equipo dejó una marca de 5-12 para finalizar la temporada de la NFL sin aspiraciones a los playoffs.

Esta es la primera campaña de las dos que disputó en la que se desempeñó de manera completa como mariscal de campo de Nueva York, dejando un registro de 368 de 584 pases para 3,897 yardas y 28 touchdowns contra 11 intercepciones en 17 juegos.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa Rodgers se mostró agradecido con los Jets por estos dos años y afirmó que se siente preparado para seguir apoyando al equipo en todo lo que sea necesario siempre y cuando le brinden la confianza para mantenerse como el mariscal de campo de la institución para la temporada 2025.

“Tendremos conversaciones en los próximos días. Pase lo que pase, no sé si habrá algo definitivo que salga de ahí. Pero necesito un tiempo para pensar en mi futuro en el juego y en mi futuro aquí, si quieren que sea parte de la siguiente fase o si están listos para seguir adelante. De cualquier manera, estoy agradecido por mis dos años aquí”, expresó Rodgers.

“La verdad es que no lo sé. Se siente bien poder hacer algunas de las cosas que en las últimas cinco o seis semanas sabía que era capaz de hacer incluso a los 40, 41 años. Pero, de cualquier manera, no me enojaré ni me ofenderé, independientemente de lo que decidan hacer, si quieren seguir adelante o si todavía quiero jugar. Y si no, se lo haré saber en algún momento si ese es el caso”, agregó el jugador en sus declaraciones.

Rodgers llegó a los Jets en la temporada 2023 tras un cambio con los Green Bay Packers y se perdió la primera temporada luego de sufrir un desgarro en el tendón de Aquiles en el partido inaugural de la temporada de la NFL ante los Buffalo Bills; su contrato está vigente hasta la temporada 2025, pero sus próximos 42 años ponen en duda su participación tras los resultados de esta última zafra.

“Se necesita un esfuerzo concertado e intencional para generar un cambio. Se necesita que la gente vaya en la misma dirección. Se necesita un enfoque de arriba hacia abajo para poder crear una cultura en la que ganar sea el estándar, no la esperanza. Y puse mi corazón en esto, y lo deseaba con todas mis fuerzas. Y no funcionó este año. Nos quedamos cortos. Y jugué cuatro jugadas el año pasado”, dijo.

“En general, es decepcionante. Pero lo bueno de este juego es que cada año es un año nuevo y la oportunidad de cambiar y hacer cambios y ser parte de la solución estará ahí. Así que, ya sea que regrese o que sean los muchachos que ficharon o los nuevos o lo que sea, el enfoque tiene que ser: ‘¿Cómo puedo yo, jugador, ser parte de la solución, no del problema?’. Siento un gran cariño por esta organización y espero que la situación mejore. Si vuelvo a ser parte de ella, haré todo lo que esté a mi alcance para que todo mejore”, concluyó.

Recordemos que el mariscal de campo es una figura icónica dentro de la NFL tras haber quedado cuatro veces MVP de la NFL y campeón del Super Bowl XLV con los Packers.

Sigue leyendo:

–New Orleans Saints donaron un millón de dólares a víctimas de atentado en la ciudad

–El mundo del fútbol americano llora la muerte de Morris Bradshaw, doble campeón con Las Vegas Raiders

–Patrick Mahomes es excluido del Pro Bowl 2025 por primera vez desde 2017