Así se jugarán los Playoffs de la NFL: Partidos y dónde ver

La temporada regular de la NFL llegó a su fin con la definición de los equipos que competirán en los Playoffs, destacándose los logros de los Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers y Denver Broncos. Detroit aseguró el primer lugar de la Conferencia Nacional (NFC) tras una dominante victoria sobre los Minnesota Vikings, lo que les permitirá avanzar directamente a la segunda ronda de la postemporada.

Inicio de la postemporada y camino al Super Bowl

Los Playoffs comenzarán el sábado 11 de enero y culminarán el 9 de febrero con el Super Bowl en New Orleans. La fase inicial incluirá emocionantes encuentros de Wild Card en ambas conferencias, mientras que los líderes de cada conferencia, los Detroit Lions en la NFC y los Kansas City Chiefs en la AFC, descansarán la primera semana.

Los Tampa Bay Buccaneers aseguraron su boleto a la postemporada al vencer 27-19 a los New Orleans Saints. En este duelo, Bucky Irving brilló con una carrera de 11 yardas en los momentos decisivos, asegurando la victoria para su equipo.

Por otro lado, los Denver Broncos rompieron una sequía de nueve años sin Playoffs con una contundente victoria de 38-0 sobre los Kansas City Chiefs. Bo Nix lideró la ofensiva con una actuación estelar, lanzando para 321 yardas y cuatro touchdowns. Este triunfo marca el regreso de los Broncos a la postemporada desde su coronación en el Super Bowl 50 en 2015.

Calendario de partidos Wild Card

Sábado, 11 de enero:

AFC: Los Angeles Chargers (#5) vs. Houston Texans (#4)

AFC: Pittsburgh Steelers (#6) vs. Baltimore Ravens (#3)

Domingo, 12 de enero:

AFC: Denver Broncos (#7) vs. Buffalo Bills (#2)

NFC: Green Bay Packers (#7) vs. Philadelphia Eagles (#2)

NFC: Washington Commanders (#6) vs. Tampa Bay Buccaneers (#3)

Lunes, 13 de enero:

NFC: Minnesota Vikings (#5) vs. Los Angeles Rams (#4)

En la AFC, los Kansas City Chiefs tendrán descanso en la primera semana, mientras que los juegos de comodines incluyen emocionantes duelos como Bills vs. Broncos y Ravens vs. Steelers. En la NFC, además del descanso de los Lions, los encuentros entre Eagles vs. Packers y Rams vs. Vikings destacan como los más esperados.

Dónde ver los partidos de los playoffs de la NFL

Los juegos de los Playoffs de la NFL estarán disponibles en ABC, CBS, ESPN, FOX, NBC, NFL+ y Peacock. Además de los canales locales que ofrecen la mayoría de los proveedores de televisión, puedes seguirlos a través de servicios de streaming como fuboTV, Xfinity TV, YouTube TV, DISH TV y Hulu + Live TV. La postemporada comienza el 11 de enero y culmina con el Super Bowl 59 el 9 de febrero.

