Luigi Mangione visitó campo de tiro en Tailandia antes del asesinato del ejecutivo Brian Thompson, según informe

Unos amigos de Luigi Mangione afirmaron que el presunto asesino del director ejecutivo, Brian Thompson, visitó un lujoso campo de tiro durante sus vacaciones en Tailandia, unos meses antes de dispararle fatalmente al empresario de seguros.

El acusado, de 26 años, acudió a un campo de tiro luego de salir de Estados Unidos en un viaje en solitario por Asia a inicios del año 2024, señalaron dos turistas alemanes que lo conocieron en medio de sus viajes en el nuevo documental de TMZ “Luigi Mangione: The Mind of a Killer”.

Mangione se saltó un día de playa y visitar el campo de tiro, de acuerdo con los amigos, que solo fueron identificados como Paul y Max.

La pareja, que aseguró viajar mucho con Mangione por Asia, afirmaron que estaba obsesionado con el libro del autor indio Jash Dhokani “Hit Reverse: New Ideas From Old Books”, que verifica puntos de vista filosóficos de diferentes autores, informó New York Post.

Inclusive, aparentemente compró 400 copias del libro y voló a Mumbai para intentar dar su opinión personal al autor, indicaron los viajeros alemanes.

La supuesta visita al campo de tiro se produjo unos pocos meses antes de que Mangione, quien perdió el contacto con su familia en algún punto de su viaje a Asia y finalmente fue reportado como desaparecido, reapareciera en la ciudad de Nueva York y presuntamente matara al jefe de atención médica el 4 de diciembre.

El joven asesino, un genio de la tecnología educado en la Ivy League que criticó a la industria de la salud en un manifiesto, fue capturado en Pensilvania luego de una persecución de cinco días.

El mes pasado Mangione se declaró “no culpable” de una serie de cargos relacionados con el asesinato a sangre fría.

