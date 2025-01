El vórtice polar que enfrenta NYC no “congela” el ánimo de miles de trabajadores de salir a las calles

A la mexicana Diana Vargas no le importó ver en las noticias que este martes que el vórtice polar de aire ultrafrío que afecta a la Gran Manzana estaría acompañado por vientos de 40-50 mph. De igual forma, se levantó como siempre temprano, hizo sus tamales, preparó sus bebidas y armó su puesto en Washington Heights, en donde ya al mediodía había vendido parte de sus bocadillos.

“Quienes trabajamos de forma independiente, no nos podemos quedar de brazos cruzados en la casa, sea nieve o tormenta”, comentó la migrante, mientras sostenía la sombrilla que sucumbía ante la fuerte brisa que aumentó la sensación templada en toda la ciudad.

Diana se preparó para estar varias horas al aire libre: triple abrigo, guantes y especialmente mucho entusiasmo para dar “calor” a un día seco, pero gélido, con sensaciones térmicas que no subieron de los 10 grados.

Los deliveristas, obreros de la construcción, los vendedores informales y una legión de oficiales de seguridad pública, trabajadores de saneamiento y de atención de emergencias que resultan esenciales en días como estos, enfrentan una de las olas invernales más agudas de los últimos años.

En algunos casos, trabajos de construcción cuya faena implica estar en las alturas o en andamios, fueron suspendidos por los riesgos que significa los pronósticos de vientos.

Ni el frío más extremo desmotiva a la mexicana Diana Vargas a ofrecer sus tamales y sus bebidas. (Foto: Fernando Martínez)

Más clientes

Por su parte, el repartidor guatemalteco Henry Zabaleta cuenta que como suele suceder con la nieve y el frío, miles de personas ni piensan en asomarse a su puerta. Y es justamente cuando su trabajo adquiere mucho valor para los neoyorquinos.

“Anoche y esta mañana, he llevado comida como nunca, desde que estoy en este trabajo hace un año. Estoy haciendo buen dinero, pero el frío hoy es terrible, porque cuando además tienes que chocar con la brisa, es como que te corta la cara”, comentó.

También otro deliverista hispano consultado apuraba la marcha ante los pedidos acumulados en su teléfono, mientras hacía unas entregas en el centro de Manhattan. Recurrió como casi todos sus compañeros a guantes especiales para enfrentar el clima invernal.: “Hoy no he tenido tiempo de nada”, acotó.

Como este deliverista hispano, miles se volcaron a las calles a atender la alta demanda de pedidos de alimentos. (Foto: Fernando Martínez)

“Hay que pagar los biles”

Esta oleada helada no tendrá alivio este miércoles, ni el jueves, ya que el aire gélido y las ráfagas de viento seguirán presentes, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas.

Se espera que la brisa comience a disminuir a medida que nos acercamos al fin de semana.

En cuanto al sábado, se ha emitido un Día de Alerta Meteorológica debido a la amenaza de otra ronda de nieve.

“Hace más de siete años que no sentía un frío como este. Pero igual no me puedo quedar en casa, porque las cuentas hay que pagarlas. Me puse tres abrigos y a vender. Aquí en este negocio no tenemos vacaciones”, comentó la dominicana Maribel García al frente de su puesto de bisutería en Washington Heights, mientras temblaba por las ráfagas de vientos.

La dominicana Maribel García se puso triple abrigo para ofrecer sus productos como lo ha hecho durante todo el año en el Alto Manhattan. (Foto: Fernando Martínez)

El dominicano, Juan Martínez quien entrega ‘flyers’ para varias compañías en la Avenida St Nicholas en el Alto Manhattan, a pesar de todos los pronósticos que indicaban temperaturas congelantes, no lo pensó y estuvo en la esquina de siempre, haciendo su trabajo.

“Hoy a pesar de que no está nevando, el frío está terrible. Pero aquí vamos pa’lante, igual tenemos que llevar nuestras habichuelas para la casa. (Llevar dinero)”, comentó.

El dominicano Juan Martínez no se amilanó con las noticias de frío extremo. Salió este martes a repartir ‘flyers’. (Foto: Fernando Martínez)

Código Azul

El Departamento de Servicios Sociales mantiene vigente la Alerta Meteorológica de Código Azul para las personas sin hogar en la Ciudad de Nueva York en previsión de las temperaturas frías. Se emite esta alerta, cuando se pronostica que la temperatura o la sensación térmica bajarán a 32 grados Fahrenheit entre las 4 p.m. y las 8 a.m.

Durante el Código Azul, equipos de extensión con experiencia trabajan para conectar a los neoyorquinos sin hogar con recursos que incluyen refugios, centros de acogida, refugios seguros y camas de estabilización.

Manténgase alerta:

Para obtener consejos de seguridad, visite NYC.gov/SevereWeather.

Antes y durante una emergencia, la Ciudad enviará alertas de emergencia y actualizaciones a los neoyorquinos a través de varios canales, incluido Notify NYC, el sistema gratuito de notificación de emergencias de la Ciudad.

A través de Notify NYC, los neoyorquinos pueden recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto y/o alertas por correo electrónico sobre interrupciones del tráfico y el transporte público y otras emergencias.