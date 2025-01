New York City nombra a Pascal Jansen como su nuevo director técnico 

El director técnico Pascal Jansen ha sido presentado como nuevo entrenador del New York City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en sustitución de Nick Cushing, quien fue destituido hace unos días luego de la derrota 2-0 que sufrió el club ante los New York Red Bulls en las semifinales de la Conferencia Este de la competencia.

El anuncio lo realizó el equipo a través de un comunicado en el que le daban la bienvenida al estratega de 51 años proveniente de Países Bajos, con quien esperan poder tener un positivo rendimiento tras llegar a un acuerdo que los unirá para las próximas cuatro temporadas con las que esperan poder ubicarse en la élite del balompié norteamericano para alcanzar el ansiado título de campeón.

Jansen viene de dirigir al equipo húngaro Ferencvárosi después de varias temporadas con AZ Alkmaar de la Eredivisie; de igual manera ha trabajado dentro del PSV Eindhoven y estuvo al mando de su división juvenil durante un periodo, por lo que tiene amplios conocimientos al mando de los banquillos.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Pascal a New York City FC. Tenemos un grupo de jugadores muy talentosos y queríamos contratar un entrenador experimentado que nos pueda llevar al siguiente nivel, y Pascal cumple todos los requisitos que estábamos buscando para dirigir New York City FC”, expresó el director deportivo del New York City, David Lee.

“Pascal trae buena experiencia y un estilo de juego que alinea con nuestra filosofía, quiere jugar con un estilo entretenido y ofensivo que va crear oportunidades y marcar goles, lo cual estoy seguro que nuestros aficionados disfrutarán y nos ayudará competir por trofeos en todas las competiciones de 2025 y el futuro. A lo largo de su carrera, Pascal tiene mucha experiencia y un buen récord de desarrollar jugadores jóvenes que después han conseguido éxito a los niveles más altos de Europa y sabe cómo maximizar su potencial para desarrollarlos dentro y fuera de la cancha”, agregó.

El directivo destacó que tomaron la decisión de contratarlo debido a sus grandes capacidades como líder que sin duda alguna impulsarán a la plantilla a explotar cada una de sus cualidades para poder tener el mejor desempeño posible dentro del terreno de juego y así poder sumar muchas victorias en las competencias.

“Pascal también es un gran líder con un enfoque tranquilo y colaborativo y una ambición para ganar. Nosotros creemos que su personalidad encaja bien en nuestro club mientras buscamos construir sobre la cultura fantástica que ya tenemos en nuestro equipo”, concluyó Lee en sus declaraciones.

Es importante destacar que Jansen se convierte en el sexto entrenador del New York City FC desde su creación, siendo la próxima temporada la número 11 que disputarán dentro de la Major League Soccer.

