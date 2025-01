Bad Bunny será coanfitrión de ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon

Tras el estreno de su nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos’, el cantante puertorriqueño Bad Bunny será coanfitrión del exitoso programa ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’.

El anuncio lo hizo el presentador del programa Jimmy Fallon en un divertido video en el que aparece cantando una canción que dice “I going to see Bad Bunny Tonight’ mientras se dirige a una cartelera en el camerino en la que aparece anotado el nombre de Bad Bunny como próximo co-anfitrión del programa.

Bad Bunny aparecerá en el exitoso programa el próximo 13 de enero. Esta no es la primera vez que Bad Bunny aparece en este popular programa de televisión nocturno. En 2019, Bad Bunny realizó su primera entrevista en televisión en inglés en The Tonight Show.

Desde hace casi tres años un artista no funge como co-presentador del programa. Demi Lovato fue la última artista en copresentar el show en 2022. Bad Bunny es uno de los artistas más populares de los últimos años, liderando las listas de reproducción con sus exitosos discos.

El episodio con Bad Bunny de The Tonight Show se emitirá en vivo por NBC a las 11:35 p.m. (hora del este) y también podrá verse en el servicio de streaming Peacock al día siguiente.

Además de ser co-anfitrión del programa junto con Jimmy Fallon, Bad Bunny interpretará una de sus canciones de su nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos’, una producción de 17 canciones que estrenó el pasado 5 de enero y en la que rinde homenaje a Puerto Rico, reivindicando ritmos propios de la isla y fusionando sonidos generando un resultado ampliamente aplaudido por el público.

“Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad me llena de mucha alegría. Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque y a su vez yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear”, dijo Bad Bunny en un comunicado de prensa.

Este es el quinto álbum de estudio de Bad Bunny. En 2023 estrenó ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, en 2022 ‘ Un Verano Sin Ti’, en 2020 ‘YHLQMDLG’ y en 2020 ‘El último tour del mundo’.

Sigue leyendo: