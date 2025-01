Gleyber Torres reveló el papel fundamental de Miguel Cabrera para firmar por los Detroit Tigers

El beisbolista venezolano Gleyber Torres habló este martes sobre su reciente incorporación a los Tigres de Detroit, destacando el apoyo que ha recibido de su compatriota Miguel Cabrera, quien dejó una huella imborrable en la franquicia tras 16 años de éxitos.

En un encuentro virtual con los medios recogido por EFE, Torres explicó su decisión de firmar un contrato por una temporada y $15 millones de dólares. “Estaba buscando un contrato de un año porque tengo fe en lo que puedo hacer”, aseguró el infielder, quien llega a Detroit tras siete temporadas con los Yankees de Nueva York.

Una cálida bienvenida liderada por Cabrera

En ese sentido, Torres destacó la relación cercana que mantiene con Miguel Cabrera desde que debutó en las Grandes Ligas en 2018. “Siempre he tenido una buena relación con Miggy. Desde entonces, él bromeaba conmigo y me decía que me uniera a los Tigres: ‘Verás lo que es un buen equipo’. Y soltaba una risa”, recordó Torres, refiriéndose a las conversaciones que sostenían durante la temporada.

El legado de Cabrera, quien está destinado al Salón de la Fama, fue clave para que Torres eligiera a Detroit como su nuevo hogar. “Me llamó y me dio muy buena información sobre el equipo y la ciudad. Me sentí bien contento”, expresó Torres.

Además, el venezolano destacó el papel de Víctor Martínez, otro referente de los Tigres y compatriota que también influyó en su decisión. “Tengo una muy buena relación con Víctor, y él me dijo cosas muy buenas sobre Detroit”, agregó Torres, quien se siente motivado por formar parte de una organización con una rica historia en el béisbol.

Con los Yankees, Torres dejó buenos números en 2024, bateando para .257 con 15 jonrones, 63 carreras impulsadas y 80 anotadas. Su desempeño en la postemporada también fue destacado, siendo pieza clave en el avance del equipo hasta la Serie Mundial. Ahora, llega a Detroit con la confianza de aportar al éxito del equipo.

La llegada de Torres a Detroit representa un nuevo comienzo en su carrera, con la esperanza de seguir los pasos de figuras como Cabrera y Martínez, quienes marcaron una época en la franquicia. Con su experiencia, habilidades y entusiasmo, Gleyber Torres busca ser una pieza fundamental en el crecimiento de este equipo joven y ambicioso.

Sigue leyendo:

–Murió a los 37 años por causas desconocidas el exlanzador de Baltimore Orioles, Brian Matusz

–Justin Verlander se muda a San Francisco para jugar con Giants

–Ratifican a Yadier Molina como mánager de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026