Jueces republicanos de Carolina del Norte bloquean certificación a demócrata como ganadora en la Corte Suprema

Los republicanos de la Corte Suprema de Carolina bloquearon el martes a los funcionarios del estado para que no certificaran la reelección de uno de sus colegas demócratas e indicaron que decidirán en unas semanas si descartarían decenas de miles de papeletas.

La decisión podría cambiar los resultados electorales e impulsar el control del Partido Republicano sobre el tribunal superior del estado clave.

Esto se produce dos meses después de que la jueza demócrata Allison Riggs ganara por 734 votos sobre Jefferson Griffin, un republicano que tiene un cargo en el tribunal de apelaciones del estado.

Tras los comicios, Griffin impugnó aproximadamente unas 60,000 papeletas emitidas por electores que no habían dado a los funcionarios electorales su número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social.

Los demócratas que controlan la junta electoral estatal refutaron sus alegatos el mes pasado, y Griffin solicitó a la Corte Suprema de Carolina del Norte que impidiera a la junta electoral incluir esas papeletas en su recuento final.

El martes, el tribunal emitió una breve orden que prohíbe a la junta electoral certificar los resultados. Señaló que aceptará informes sobre el caso hasta el 24 de enero.

Los republicanos tienen una mayoría de 5-2 en la corte. Riggs no participó en el caso y la otra miembro demócrata de la corte, la juez Anita Earls, discrepó, indicó que la corte no debería bloquear la certificación de la elección porque “el interés público requiere que la Corte no interfiera con el curso ordinario de los procesos democráticos tal como lo establecen los estatutos y la constitución del estado”.

Por su parte, el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Michael Gerhardt, tildó la medida del martes de “terrible” y expresó que la corte debería abstenerse de decidir elecciones que impliquen a sus miembros.

“Este tipo de decisiones reducen la desconfianza del público en el poder judicial”, aseguró. “Si una decisión se dirige contra el partido político del demandante, no es nada legítimo”.

En el año 2016, el estado puso fin a su práctica de llevar a cabo contiendas judiciales no partidistas e inició a presentar aspirantes como miembros de partidos políticos.

Cuando los republicanos lograron tener el centro de la corte en 2022, inmediatamente reconsideraron las decisiones que el tribunal acababa de tomar para poder implementar una legislación de identificación de votantes y un plan de redistribución de distritos que favoreciera al Partido Republicano.

Las mencionadas acciones han provocado preocupaciones entre los demócratas de que los jueces podrían darle la victoria a su candidato republicano, Griffin.

Para registrarse para votar, los ciudadanos de Carolina del Norte deben dar el número de su licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social, informó The Washington Post.

Así que la defensa de Griffin alegó en los documentos judiciales que la junta electoral estatal “ha estado violando nuestras leyes electorales durante décadas”, ya que no había eliminado de las listas de electores a quienes no han dado esos números.

“Esta anarquía fue puesta en conocimiento de la Junta en 2023, antes de las elecciones generales de 2024, pero la Junta se negó a corregir sus errores”, escribieron sus abogados. “Ahora esos pollos han vuelto a casa para posarse”.

En este sentido, el presidente del Partido Demócrata estatal, Anderson Clayton, acusó a Griffin de “negarse a aceptar la voluntad del pueblo” luego de que los recuentos determinaran que Riggs ganó.

Griffin “está empeñado en encontrar nuevas formas de derrocar esta elección, pero confiamos en que la evidencia mostrará, como lo hicieron a lo largo de múltiples recuentos, que ella es la legítima ganadora en esta carrera”, manifestó Clayton en un comunicado.

Los republicanos mantuvieron que su nominado está intentando garantizar que el estado cumpla con sus leyes electorales.

“Proteger la integridad de las elecciones es fundamental para garantizar la confianza en el proceso democrático y es la única forma de proteger las voces de los votantes legítimos”, explicó Jason Simmons, presidente del Partido Republicano estatal, en diciembre cuando Griffin recurrió a los tribunales en busca de ayuda.

La impugnación de los resultados por parte de Griffin ha dado vueltas por el sistema judicial. El juez republicano ha tratado de llevar el caso a la Corte Supremo del estado y Riggs ha intentado que se decida en tribunales federales.

Por otro lado, un juez dijo el lunes que el caso pertenecía a la Corte Suprema del estado y al día siguiente los magistrados de Carolina del Norte emitieron su orden para impedir que la junta electoral estatal actuara.

Riggs y sus aliados solicitaron el martes a un tribunal federal de apelaciones que retire el caso de la Corte Suprema del estado para que los tribunales federales puedan decidir si desestiman alguna papeleta de las elecciones.

Igualmente, el director ejecutivo del grupo de derechos electorales Common Cause North Carolina, Bob Phillips, indicó que desechar las papeletas se traduciría a “silenciar las voces y los votos de 60,000 votantes”. Los electores siguieron las instrucciones de los funcionarios electorales cuando se registraron para votar y mostraron su identificación cuando realizaron su voto, por lo que no hay motivo para dudar de su legitimidad, señaló.

“A pesar de lo dividida y competitiva que es la política en Carolina del Norte, creo que aun así la mayoría de la gente diría abrumadoramente: ‘Sabes, si emito mi voto y he hecho todo lo que me pidieron que hiciera… mi voto debería contar'”, agregó.

