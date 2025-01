Maduro confirma el arresto de “alto funcionario del FBI” y un militar estadounidense en Venezuela

Nicolás Maduro, anunció durante una reunión con el Parlamento de su país, sobre el arresto de 7 extranjeros en las últimas horas, a los que calificó como “mercenarios”. Entre ellos, un funcionario del FBI y un militar estadounidense, así como dos “sicarios colombianos”, a los que acusa de formar parte de una “agresión extranjera financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”.

Al intervenir en un encuentro con la nueva directiva del Parlamento, de mayoría chavista, Maduro reiteró que han sido capturadas 125 personas de 25 nacionalidades, a quienes vinculó con planes para atentar contra Venezuela.

Entre los arrestados se encuentran, “tres ucranianos que vienen de la guerra”.

“Se capturaron dos estadounidenses, un alto funcionario del FBI y el otro un alto funcionario militar… Cayeron con los kilos, como decimos en Venezuela, están las pruebas”, expresó Maduro.

“Agresión mercenaria”

También indicó que fueron detenidos “dos sicarios colombianos, en dos lugares diferentes y confesaron a qué venían”, según declaró el mandatario.

“En el transcurso de ayer, y de la madrugada de hoy, han seguido las capturas, porque una cadena lleva a otra, una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una agresión mercenaria extranjera financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”, dijo.

Las capturas se llevan a cabo en un contexto de crisis que arrancó tras las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por ganador a Maduro, aun sin mostrar los resultados desglosados, como contempla el cronograma de la institución.

Maduro le pidió al mundo entero que primero se entere lo qué está sucediendo en Venezuela, “es el llamado a un golpe de estado, el llamado a una guerra civil y no nos vamos a quedar cruzados de brazos jamás”, puntualizó.

Toma de posesión el 10 de enero

Ante la ausencia de pruebas de la cuestionada victoria, la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), publicó en una página web lo que –asegura- son el 85,18 % de las actas electorales que dan la victoria a su líder, Edmundo González Urrutia, recopiladas por miembros y testigos de mesa el día de los comicios, aunque el Ejecutivo las tacha de falsas.

El próximo 10 de enero, fecha fijada para la toma de posesión presidencial, tanto Maduro como González Urrutia, exiliado desde septiembre tras asegurar que sufría “persecución política y judicial” en Venezuela, insisten que asumirán el poder.

“Si ponen un pie en Venezuela van presos”

Por su parte, el Ministro del Interior, Diosdado Cabello amenazó con encarcelar a la comitiva de funcionarios latinoamericanos, expresidentes del grupo IDEA, que acompañarán a Edmundo González a Venezuela, el 10 de enero para que asuma como el presidente electo.

“Yo, en verdad les advertí que no vengan porque van a caer presos. Si eso es una amenaza, los voy a volver a amenazar… Si ponen un pie en Venezuela, van presos y no me importa lo que diga el mundo a estas alturas”, amenazó Cabello durante un evento, al que el público apoyó por su decisión.

