NY State of Health se toma las calles de El Bronx para promover la cobertura de salud asequible

NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, se tomó las calles de El Bronx durante el pasado día sábado 4 de enero. En el encuentro, miembros de la comunidad participaron en una jornada llena de información sobre los planes y coberturas disponibles para los neoyorquinos así como también disfrutaron de actividades recreativas llenas de premios para todos.

El evento tuvo lugar en el Supermercado Bravo, localizado en el 210 East 170 St., Bronx, NY 10457. Durante el encuentro, transeúntes y fieles lectores de El Diario de Nueva York llegaron hasta el sitio interesados en conocer sobre cómo podían adquirir seguros de salud de calidad y a precios convenientes.

Comprometidos con la comunidad

Un grupo de asistentes certificados de NY State of Health acompañó a la comunidad, brindando asesoría personalizada sobre cómo podrían unirse a los 6.7 millones de residentes de Nueva York que ya cuentan con la tranquilidad de estar protegidos por un seguro de salud con altos estándares de calidad y a un precio conveniente.

Por su parte, los neoyorquinos que asistieron al evento mostraron su satisfacción con el mismo y con NY State of Health, asegurando que tener a sus familias protegidas médicamente los llena de tranquilidad y confianza, y de esta forma pueden estar concentrados en las tareas laborales y educativas.

Belkis Ramírez durante el evento realizado el sábado. Crédito: Cortesía

Salud y premios

La actividad estuvo marcada no solo por temas de salud. Quienes acudieron al evento pudieron ganar diferentes premios probando suerte en la Rueda de la Fortuna. Uno de los afortunados fue Salomon Muquete, quien junto con Belkis Ramírez se fueron a casa con una bolsa promocional con varios productos para la familia.

Más salud en toda la ciudad

Las personas que no pudieron asistir a esta jornada no deben preocuparse ya que durante varios fines de semanas de lo que resta del año y el próximo año el equipo de NY State of Health y El Diario de Nueva York estarán en diferentes zonas de la ciudad llevando información sobre los planes de salud disponibles y actividades recreativas.

Para encontrar eventos cercanos a usted, visite https://info.nystateofhealth.ny.gov/events.