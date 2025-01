Familiares de rehenes en Israel ejercen presión para llegar a un acuerdo de liberación

Hamás aprobó una supuesta lista con 34 nombres de rehenes israelíes, que podría liberar si hay un acuerdo de alto el fuego con el gobierno israelí. La lista, que fue publicada inicialmente por el canal de televisión saudita Asharq, circuló con rapidez por los medios israelíes.

Daniel Lifschitz, familiar de uno de los rehenes que fueron privados de su libertad, cree que esta vez puede quedar aprobado un acuerdo para liberar a los rehenes. “Cada vez me siento como si estuviera en una montaña rusa. Pero esta vez presiento que es diferente“, dijo a Deutsche Welle.

En la supuesta lista figuran los nombres de Oded, el abuelo de Daniel Lifschitz y Arbel Yehoud, de 29 años. Su imagen está impresa en la blusa que lleva Daniel Lifschitz ese día en Tel Aviv.

Él la conoce desde la infancia, porque es la hermana menor de su mejor amigo Dolev, quien fue asesinado el 7 de octubre en el kibutz Nir Oz cuando terroristas de Hamás y otras organizaciones militantes islamistas atacaron Israel.

El primer “intercambio de rehenes” fue hace más de un año

Una de las primeras personas en regresar a Israel, después de haber sido retenida durante 17 días, fue la abuela de Daniel Lifschitz, Yocheved. Las imágenes de la mujer de 85 años, junto a combatientes enmascarados y armados de Hamás dieron la vuelta al mundo, recordó Deutsche Welle.

“Desde entonces, ella ha estado esperando que todos los demás también sean liberados”, dice. A esto le siguió un intercambio de rehenes en noviembre de 2023 en el que Hamás liberó a 105 rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes. Y, desde entonces, no ha sucedido nada más.

Actualmente hay 100 rehenes en Gaza: 29 de ellos fueron secuestrados en Nir Oz, la comunidad donde también creció Daniel Lifschitz. No está claro cuántos siguen vivos.

En los últimos meses, el Ejército israelí ha encontrado repetidamente rehenes muertos en la Franja de Gaza. El miércoles (8 de enero de 2025), el Ejército israelí anunció que había recuperado dos cadáveres más. Uno de los dos, Youssef Alziadna, figuraba en la lista sobre la que se está negociando actualmente.

“Si no llegamos a un acuerdo ahora, también será demasiado tarde para los demás”, afirmó Lifschitz antes de que se hiciera pública la noticia de los dos rehenes encontrados muertos.

Washington y Tel Aviv consideran que se ha eliminado uno de los principales obstáculos Crédito: Maya Alleruzzo | AP

“Israel se niega a poner fin a la guerra”

“Hamás lleva meses esperando un acuerdo”, afirma Gershon Baskin. El activista por la paz dice que es el único israelí que ha tenido contacto directo con miembros de Hamás durante muchos años.

En 2011, contribuyó decisivamente a garantizar que el soldado israelí Gilad Schalit fuera liberado después de más de cinco años secuestrado en Gaza, a cambio de más de 1,000 prisioneros palestinos. Entre ellos se encontraba Yahia Sinwar, el posterior jefe de Hamás en la Franja de Gaza, de quien se dice que jugó un papel clave en la planificación del ataque del 7 de octubre.

“Hamas quiere un acuerdo amplio que ponga fin a la guerra, devuelva a todos los rehenes y libere a los prisioneros palestinos”, dijo Baskin.

“Pero Israel hasta ahora se ha negado a poner fin a la guerra”. Y, sin embargo, Baskin también cree que algo podría estar cambiando significativamente, porque el 20 de enero Donald Trump llegará a la Casa Blanca en Washington.

“Netanyahu quiere darle a Trump un regalo por su primer día en el cargo; por eso hay movimiento en este momento”, afirmó.

Baskin, sin embargo, se muestra escéptico en cuanto a la lista que circula actualmente. Sus nombres proceden de una lista transmitida originalmente por los israelíes en verano de 2024. Según sus informaciones, Hamás sólo sabe dónde se encuentran actualmente 20 rehenes.

“Necesita un alto el fuego con garantías de libertad de circulación para descubrir el paradero de los demás rehenes”, dijo.

Desde que Israel mató deliberadamente a Yahia Sinwar, no ha habido un responsable de las decisiones relevantes en Hamás, dijo Baskin. Esto hace que sea más difícil ejercer presión sobre la organización, que está clasificada como organización terrorista por Estados Unidos, la UE e Israel.

¿Trump, el “negociador” antes de asumir el cargo?

Baskin intentó dejar claro a sus contactos de Hamás que gracias a Trump había actualmente un impulso para llegar a un acuerdo integral. “Si Hamás hiciera público que estaría dispuesto a liberar a todos los rehenes con la condición de que Israel retire sus tropas de Gaza, la presión pública en Israel sería tan grande que Netanyahu tendría que ceder”.

La gente protesta con fotografías de sus seres queridos y pide la liberación inmediata de los rehenes israelíes. Crédito: ABIR SULTAN | EFE

Aunque los familiares de los rehenes fueran atacados por miembros de la línea dura de la derecha conservadora, según lo cuales ellos impedirían una victoria militar de Israel.

De acuerdo con encuestas israelíes, más del 80 por ciento de los israelíes está a favor de liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén están llenas de carteles, murales y pegatinas con retratos de los rehenes.

El soldado Nimrod Cohen es uno de ellos. Fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en la base militar israelí de Nahal Oz, cerca de la frontera con Gaza. “Sabemos que Nimrod será uno de los últimos en ser liberado”, dijo su hermano Yotam.

El nombre de Nimrod no está en la lista actual. “Todos pueden morir en cualquier momento, no hay absolutamente ninguna justificación para liberar a unos y a otros no”, afirmó.

Él culpa, sobre todo, a Benjamín Netanyahu del hecho de que su hermano y los demás rehenes aún no hayan regresado a casa: “El mayor obstáculo es nuestro Gobierno y en particular el primer ministro”. Entretanto está convencido de que la operación militar israelí en la Franja de Gaza es la que mata a los rehenes.

Gaza, escombros y cenizas

Poco después del 7 de octubre, Cohen luchó como soldado en la Franja de Gaza. En una guerra en la que, según la ONU, más de 45,000 palestinos han muerto, en su mayoría por ataques aéreos israelíes y, entre ellos, muchas mujeres y niños. Gran parte de la Franja de Gaza está ahora en ruinas, los hospitales han sido destruidos y la gente pasa hambre.

“Vemos las imágenes de Gaza”, dice Cohen. “No odio al pueblo de Gaza. Creo que el pueblo de Gaza quiere que esta guerra termine de una vez y sé que el pueblo de Israel también lo quiere. Ya no hay ninguna justificación para que estemos en Gaza”.

Según Cohen, Hamás ha sido derrotada, en gran parte, militarmente: “Los soldados están muriendo en Gaza, los rehenes están sufriendo”. Cuanto más tiempo permanezca el Ejército israelí en Gaza, más gente podrá reclutar Hamás para su causa.

Hoy, dice Cohen, ya no iría a Gaza como soldado. Deja claro que no se trata de un llamamiento a rechazar el servicio militar, sino más bien un llamamiento a su Gobierno para que no envíe más soldados a esta guerra, le ponga fin y regrese a todos los rehenes a casa.

