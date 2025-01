Expertos revelan el significado de usar gorra todos los días

La gorra, como muchos otros artículos que usamos a diario, se ha convertido en uno de los accesorios más comunes alrededor del mundo. Sin embargo, y por más simple que parezca su uso, lo cierto es que este elemento, de acuerdo con la psicología, alberga una serie de factores relacionados con la identidad y las emociones de su portador.

Y es que de acuerdo con un estudio realizado por el Colegio de Psicólogos SJ, la gorra, más allá de ser un elemento que cumple con la función básica de proteger el rostro del sol o de otro elemento climatológico, está relacionado con aspectos como el estatus social, la expresión de identidad e, incluso, la protección emocional.

Según el estudio, usar gorra todos los días, la cual puede ser un claro reflejo entre la conexión estrecha de la apariencia y las emociones, puede brindar una sensación de seguridad a quien la porta. Incluso, es capaz de otorgar anonimato y crear una barrera simbólica entre el individuo y su entorno.

Las gorras también pueden ser un objeto de rebeldía ante las normas sociales. Crédito: Shutterstock

Otros significados de usar gorra todos los días

De acuerdo con el mismo estudio, el usar gorra todos los días también se traduce en una expresión de identidad, ya que puede relacionarse, de acuerdo con la forma, colores y modelo de la gorra, en un elemento que refleje pertenencia a un grupo social o cultural como un deporte o una actividad artística.

De igual manera, este accesorio puede convertirse en un indicador de clase social cuando quien la porta desea destacar entre el resto de la población.

Usar gorra todos los días, según el mismo estudio, también puede ser un reflejo, contrario al primer significado, de la inseguridad que una persona puede tener respecto a su imagen o la exclusión que siente por parte de los demás.

De acuerdo con la psicóloga Karen J. Pine, a través de su manuscrito “Mind What You Wear: The Psychology of Fashion”, el uso de una gorra, de manera cotidiana, también puede responder a una necesidad de mostrar individualidad frente al resto de las personas.

Asimismo, se puede entender como una forma de afirmar la identidad personal de quien la porta.

En el mismo manuscrito, Pine menciona que, contrario a todo lo anterior, la gorra también puede entenderse como un accesorio de rebelión frente a las normas sociales establecidas y las expectativas tradicionales.

A pesar de todo lo anterior, los mismos estudios revelan que cada persona tiene sus propias razones o motivos para hacer uso de este accesorio, por lo que es importante no generalizar respecto al significado de su uso.

