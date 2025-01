Migbelis Castellanos y el temor de cuando nazca su bebé

El nacimiento de un hijo es un acontecimiento que transforma la vida de una pareja, no solo a nivel emocional, sino también en su dinámica familiar y social. Recientemente, el talk show “Desiguales” de Univision abordó el tema de las restricciones que una pareja ha decidido implementar en relación con las visitas al bebé, generando un intenso debate entre los panelistas y los espectadores, pues Migbelis Castellanos no pudo evitar preocuparse.

La venezolana, quien ya tiene un embarazo bastante avanzado, ha expresado su inquietud sobre las posibles visitas de familiares y amigos una vez que nazca su hijo. Si bien no ha elaborado una lista estricta de reglas, su miedo radica en la incertidumbre de cómo manejar la presencia de una familia extensa durante un momento tan crucial y personal.

“Tengo un poquito de miedo, y lo voy a confesar, de que no sé cómo voy a manejar la presencia de una familia tan grande al momento del nacimiento, no tanto por el niño porque no quiero meterlo en una burbuja, yo quiero que se exponga y que toda la familia lo conozca, pero yo no sé cómo me voy a sentir yo, cómo yo voy a estar con mi cuerpo adolorida”, dijo en Univision.

Una de las razones más comunes por las que los padres primerizos optan por restringir las visitas es el deseo de adaptarse a la nueva realidad que implica cuidar de un recién nacido. La llegada de un bebé puede ser abrumadora, y la presencia constante de familiares puede añadir un nivel adicional de estrés en lugar de ofrecer apoyo.

El debate en “Desiguales” también tocó el tema de la cultura y las tradiciones familiares, donde algunos pueden sentir la presión de adherirse a costumbres que de seres queridos cercanos. Por ello, aseguró que “todo el mundo” se ha ofrecido en ayudarla con su hijo, “pero yo creo que la ayuda la necesito con las cosas de los quehaceres en el hogar y ninguno me ha dicho ‘mira, yo voy y te hago'”.

Las opiniones por las conductoras de “Desiguales” variaron entre quienes apoyaban las decisiones de la pareja, considerando que tienen derecho a decidir quiénes pueden conocer a su hijo en sus primeros días de vida, y aquellos que argumentaban que la familia debería ser parte integral de este proceso.

