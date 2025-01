Pablo Lyle no saldrá este año de la cárcel

Especulaciones sobre la situación legal del actor Pablo Lyle han circulado intensamente en los medios de comunicación, generando confusión entre sus seguidores y la opinión pública. El rumor se centra en una supuesta reducción de su condena, que podría permitir su salida de prisión este año. Sin embargo, esta información ha sido categóricamente desmentida por Andrea Legarreta.

Andrea es amiga cercana del actor y se comunicó directamente con Silvia Lyle para esclarecer la situación. En su intervención, Legarreta divulgó que no hay fundamentos para los rumores sobre una posible reducción de la condena. Ella subrayó que, pese al buen comportamiento que ha demostrado en prisión, es imperativo cumplir la sentencia tal como fue dictada por el tribunal.

“Empezó a circular, no sabemos de dónde, una información que no es verdad en donde comentaban que, posiblemente este 2025, Pablo saldría antes del término de su sentencia. Yo pude hablar con Silvia, hermana de Pablo, ella me dijo: ‘Andrea, nos han estado hablando hasta familiares para preguntarnos si esto es cierto’. No es, no es cierto, no saben de dónde salió esta información“, dijo en ‘Despierta América’.

Pablo se encuentra cumpliendo una condena en Miami desde marzo de 2019 y fue implicado en un altercado vial que resultó en la muerte de un hombre. Después de un proceso judicial, él fue sentenciado a cinco años de prisión y a un periodo adicional de ocho años en libertad condicional. De acuerdo con la información oficial y las declaraciones de la hermana del actor su liberación no se prevé antes de finales de 2026 o principios de 2027.

“Obviamente, también como todos los prisioneros en todas las prisiones, en Estados Unidos, van restando también días de acuerdo a su comportamiento, pero esto no ha cambiado la fecha de salida de Pablo, que es aproximadamente finales de 2026“, añadió.

La propagación de rumores como el de la reducción de la condena de Pablo Lyle no solo refleja la naturaleza volátil de las noticias en la era digital, sino que también impacta en la percepción pública sobre casos legales. La comunicación directa con las fuentes adecuadas, como lo hizo Legarreta, se vuelve esencial para frenar la desinformación y garantizar que el público reciba información veraz.

