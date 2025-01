La mansión donde se filmó ‘Hacks’ fue destruida por las llamas

El martes 7 de enero se registró un incendio, el cual se fue propagando por varias zonas de Los Ángeles, California. El fuego destruyó las casas de varias celebridades, e incluso algunas propiedades que han servido como escenario para grabar series y películas.

‘New York Post’ informó que quedó destruida la mansión en Altadena, California, donde se grabó la exitosa serie de HBO Max ‘Hacks’. En la ficción, esta propiedad era el hogar de Deborah Vance, el personaje principal de la serie que interpreta Jean Smart.

La casa de estilo colonial se vendió por última vez en el año 2000 por $1.5 millones de dólares, pero se desconoce la identidad de su propietario. Lo que sí es cierto es que la persona pudo recuperar parte de la inversión al alquilarla a grandes producciones, aunque ahora se ha quedado sin nada.

Se dice que la gran casa tenía una extensión de 7,000 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Esta es una gran perdida para la serie, pues la residentica es parte clave de la historia. Hay que recordar que ‘Hacks’ es una serie que se centra en la historia de una comediante legendaria (Deborah Vance) que intenta mantenerse activa en la industria, como parte de una estrategia tiene que comenzar a trabajar con una joven comediante que fue cancelada en redes sociales.

Por otro lado, se dice que la residencia donde se filmó ‘Matilda’, ‘Scream 2’ y ‘Catch Me If You Can’ corría riesgo, pero por ahora no se ha confirmado que las llamas la hayan destruido.

