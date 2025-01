¿Dónde donar ropa y dinero en Nueva York para víctimas de incendios en Los Ángeles?

Al menos 24 personas han muerto en los incendios forestales que desde el 7 de enero azotan Los Ángeles en California, dejando además miles de desplazados e incalculables pérdidas económicas.

Al menos 23 personas están desaparecidas y las autoridades dijeron que se espera que ese número aumente. Más de 12,000 estructuras han sido afectadas en lo que podrían ser los incendios más costosos en la historia de la nación, destacó Associated Press. En paralelo, desde todo el país se canalizan esfuerzos para ayudar a las víctimas, muchas de las cuales quedaron en la calle sin nada.

Los fuegos han sido alimentados por los fuertes vientos de Santa Ana que los meteorólogos esperan que se intensifiquen de nuevo esta semana. El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire) informó que los incendios de Palisades, Eaton, Kenneth y Hurst han consumido alrededor de 62 millas cuadradas (160 kilómetros cuadrados), destacó Fox News.

Los investigadores todavía están tratando de determinar qué originó las llamas. AccuWeather, una empresa que proporciona datos sobre el clima y su impacto, estima que los daños y las pérdidas económicas ascienden a entre $250,000 millones y 275,000 millones de dólares.

En apoyo a las víctimas, varios lugares del área de Nueva York están recolectando donaciones de ropa, zapatos, productos de aseo personal y dinero para ayudar a los afectados. Algunos de ellos son:

Ray’s Bar

Habrá una recaudación de fondos para las víctimas de los incendios en California este miércoles 15 de enero en todos los locales de Ray’s de 5 a 10 p.m, con una entrada de $20 dólares por persona. 177 Chrystie St, New York, NY 10002 y 905 Lorimer St, Brooklyn, NY 11222.

Viva Toro

Local ubicado en East Williamsburg (Brooklyn) aceptará donaciones nuevamente este martes y miércoles de 4 p.m. a 7 p.m. que se enviarán al Salvation Army en Los Ángeles. 987 Grand Street, Brooklyn, NY 11211.

Kancil NYC

Del 13 de enero al 3 de marzo los visitantes del restaurante Kancil en el Upper West Side pueden cenar por una buena causa, ya que el 50% de las ganancias diarias se donarán a la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles para apoyar los esfuerzos de socorro a los afectados por los incendios forestales. 434 Amsterdam Ave, Nueva York, NY 10024.

Rogue

Esta tienda de ropa vintage con dos sucursales en el Lower East Side de Manhattan está aceptando donaciones hasta el viernes 17 de enero. 313 E Houston Street, NY 10002 y 154 Allen St, NY 10002.



Time Out Market New York

Ubicado en DUMBO (Brooklyn), está donando parte de las ganancias de sus bebidas al fondo de ayuda para incendios forestales de la Cruz Roja Estadounidense. “Desde ahora hasta el domingo 19 de enero, ofrecemos dos ofertas especiales de bebidas en las que el 100% de las ganancias de su compra se destinarán directamente a The Red Cross-Wildfire Relief”, dijo el mercado en una publicación en Instagram. 55 Water St, Brooklyn, NY 11201.

Más opciones de donaciones en NYC pueden consultarse aquí y en la página de la Cruz Roja.