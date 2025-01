Timothée Chalamet asegura que Peso Pluma está “definiendo la música de hoy”

El actor Timothée Chalamet causó controversia tras una revelación en una reciente entrevista en la que incluyó al cantante mexicano Peso Pluma en la lista de los artistas que “definen la música actual”.

El actor francoestadounidense está en promoción de su nueva película, ‘Un completo desconocido’, en la que interpreta a la leyenda musical Bob Dylan.

Chalamet fue entrevistado por Olivia Lily Marks para Hits Radio UK en donde habló sobre la nueva cinta que protagoniza y que significa uno de los mayores retos a nivel de interpretación en su carrera como actor.

Sin embargo, uno de los fragmentos que más llamó la atención y que ha dado de qué hablar fue cuando la entrevistadora le preguntó qué artistas considera que están definiendo la música hoy en día.

El protagonista de ‘Wonka’ sorprendió al incluir al cantante mexicano Peso Pluma en la lista de los artistas que, a su juicio, están definiendo la música hoy en día.

Además, de mencionar al intérprete de corridos tumbados, Chalamet incluyó a otros músicos como el cantautor Mk. Gee, la famosa cantante de pop Rebecca Black, el ex vocalista de The White Stripes, Jack White y el músico Seal.

La revelación de Chalamet causó un sinfín de comentarios en redes sociales. Algunos de los usuarios se mostraron sorprendidos en los comentarios mientras que otros lo tomaron con humor.

Antes de ser elegido para interpretar a Bob Dylan, Timothée Chalamet fue rechazado para otros papeles para películas como Maze Runner y Divergent por su físico demasiado delgado. “Siempre recibía la misma respuesta. ‘Oh, no tenés el físico adecuado’. Una vez, un agente me llamó y me dijo: ‘Estoy cansado de recibir el mismo comentario. Vamos a dejar de presentarte para estos proyectos grandes porque no estás ganando peso’. ¡Trataba de engordar, pero no podía! Básicamente no pude. Mi metabolismo o lo que sea no podía”.

