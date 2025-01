Laura Zapata rechaza los chistes que hacen sobre ella

Laura Zapata se ha visto envuelta en numerosas polémicas que han atraído la atención tanto de los medios como del público. Recientemente, en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, la actriz compartió sus sentimientos respecto a los chistes y burlas que se han hecho sobre su persona, un tema que le resulta particularmente sensible.

Durante la charla, Laura expresó su descontento con el hecho de que los medios de comunicación retomen comentarios y burlas acerca de su figura. Aunque la risa y el humor suelen ser parte del espectáculo, para Zapata, estos chistes son un asunto serio y doloroso.

La mexicana solicitó que se detengan estos ataques y se respete su integridad como persona: “Después de este asunto de la innombrable, de ‘Siempre Reinas’, Dulce salió a decir que se iba a unir a ‘La Innombrable’ para ir en contra mía, ella lo dijo de broma, pero ustedes, la prensa, lo retomaron y la verdad no me pareció. Le pedí de favor que no volviera a hacer chistes con mi persona, porque a mí no me gusta llevarme tan pesado“, expresó a ‘Ventaneando’.

Este desahogo de Laura también surgió tras la muerte de la cantante Dulce, con quien tuvo una relación más bien distante. Durante la entrevista, se abordó el mensaje que Zapata había compartido sobre el fallecimiento de la mexicana, un gesto que resaltó su humanismo a pesar de las diferencias que existían entre ambas.

Sin embargo, es interesante notar que el detonante de su molestia radicó en una broma realizada por Dulce que, en su momento, resultó hiriente para Laura. Esta anécdota no solo ilustra la delicadeza de las relaciones en el mundo del entretenimiento, sino que también muestra cómo una broma puede generar tensiones que perduran en el tiempo.

La vida pública de Zapata es un reflejo de las complejidades que enfrenta una figura destacada en el medio artístico. La línea entre la comedia, la crítica y el respeto personal se vuelve difusa, y, como resultado, las celebridades a menudo deben navegar en un mar de opiniones e interpretaciones sobre su vida y su trabajo. En su caso, la reciente declaración subraya la importancia de la empatía y el respeto en el trato hacia aquellos que no tienen tanta privacidad.

Sigue leyendo:

· Laura Zapata sube una foto con Thalía y dice que la envidia las separó

· Ernestina Sodi escribió un mensaje para Laura Zapata

· Yolanda Andrade cuenta si Thalía sabía de los supuestos amores de Laura Zapata con mujeres