Se confirma el romance de Alana Lliteras y Guty Carrera con esta fotografía

Después de que el periodista Gabo Cuevas asegurara que una de sus fuentes había afirmado que Guty Carrera había sostenido un romance con Samira Jalil durante su paso por “La Isla: Desafío Extremo”, las especulaciones inundaron las redes sociales. No es la primera vez que Guty y Samira son víctimas de este tipo de chismes, ya los ligaron sentimentalmente en el pasado, cuando él aún era novio de Brenda Zambrano, sin embargo, tanto Carrera como Jalil se han mantenido fieles a su su palabra, como amigos y nunca como novios.

Fuertes rumores aseguran que Aleska Génesis ya no será parte de La Casa de los Famosos All-Stars

Pero el rumor claro que fue un golpe para los fans de Alana Lliteras y Guty Carrera, las “Gutyana” que se formaron después del paso de éstos por La Casa de los Famosos, cuarte temporada, sintieron que este chisme sólo buscaba generar discordia entre ellos. Porque para ese momento, aunque la pareja nunca había confirmado su romances, las fans estaban completamente seguras de que el romance entre ellos era todo un hecho.

Carrera y Lliteras mientras tanto guardaron silencio; fue Samira la que tomó las redes sociales para negar los chismes.

Lamentablemente la duda ya estaba sembrada y aunque Samira dijese lo contrario muchos mantenían a flote la duda, hasta que llegó a las redes sociales una fotografía en la que se puede ver perfectamente a Guty junto a Alana abrazados en un balcón.

Puedes ver la imagen aquí.

Ahora bien, la fotografía también ha generado dudas. La gente se pregunta de dónde salió, porque ellos no parecen haberla subido a sus redes sociales. No es algo que se haya podido ver ni en sus respectivas historias de IG. La verdad es que pese a que no se sabe aún el origen de la imagen, ni Alana ni Guty niegan lo que ahora ya es tan obvio y que a todas luces confirma que sea como sea están juntos.

La confirmación de su romance hace que sus fans se vuelvan aún más protectores a su historia, y por esto mismo no quieren que Alana y mucho menos Guty formen parte de La Casa de los Famosos All-Stars. La buena noticia es que ambos han desestimado su ingreso, así que por este punto no hay nada que temer. Sobre todo porque una de las negativas del peruano, tendrían que ver con el hecho de que Brenda Zambrano será una de las habitantes de la casa.

