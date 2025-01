Cómo los estafadores roban los beneficios de SNAP con skimmers

El programa SNAP, que ayuda a miles de familias en Estados Unidos a comprar alimentos, funciona mediante tarjetas EBT.

Sin embargo, estas tarjetas están siendo atacadas por delincuentes que usan dispositivos llamados ‘skimmers’ para robar la información de las personas.

Esto no solo pone en peligro el dinero de las familias, sino que también hace que pierdan la confianza en un sistema que debería estar ayudándoles.

¿Qué son los skimmers y cómo funcionan?

Los skimmers son dispositivos pequeños que los estafadores colocan en los lectores de tarjetas en tiendas o cajeros automáticos.

Estos gadgets copian la información de la banda magnética de tu tarjeta EBT cuando la deslizas por el lector.

Lo peor es que a menudo se combinan con cámaras ocultas o técnicas de phishing para obtener tu PIN.

Una vez que los delincuentes tienen acceso a estos datos, pueden clonar la tarjeta y vaciar los beneficios en un abrir y cerrar de ojos.

Y en muchos casos, los beneficiarios no se dan cuenta de que han sido robados hasta que intentan hacer una compra y descubren que su saldo ha desaparecido.

Casos recientes de robos

Los robos con skimmers no son incidentes aislados.

En diciembre de 2024, residentes de un centro para personas mayores en Queens, Nueva York, fueron víctimas de un robo masivo cuando los delincuentes utilizaron skimmers en los terminales de pago de tiendas locales, dejándolos sin dinero justo antes de las fiestas.

En otro caso, en Georgia, una madre cargó $400 en su tarjeta EBT, pero cuando intentó usarla, solo quedaban 23 centavos.

Estos casos son solo algunos ejemplos de una práctica cada vez más común.

Cómo proteger tu tarjeta EBT

Afortunadamente, existen medidas preventivas que puedes tomar para evitar convertirte en otra víctima:

-Revisa el lector de tarjetas: antes de deslizar tu tarjeta, observa si algo parece fuera de lugar, como un teclado suelto o piezas que no encajan bien. Si es así, no uses el terminal y avisa al personal de la tienda.

-Cubre el teclado: siempre cubre el teclado cuando ingreses tu PIN para evitar que las cámaras ocultas lo capturen. Además, cambia tu PIN con regularidad.

-Usa aplicaciones de monitoreo: herramientas como ebtEDGE o ConnectEBT permiten rastrear tus transacciones en tiempo real. Si notas algo sospechoso, podrás actuar rápidamente.

-Desconfía de mensajes o llamadas sospechosas: las agencias oficiales nunca solicitarán tu información personal de esta manera. Si alguien lo hace, es probable que sea un intento de estafa.

¿Qué hacer si eres víctima de un robo?

Si descubres que tus beneficios han desaparecido, actúa rápido:

1. Llama al servicio de atención al cliente: el número está en la parte posterior de tu tarjeta. Reporta el robo y solicita una nueva tarjeta.

2. Anota toda la información: la fecha, hora y lugar de las transacciones no autorizadas serán cruciales para la investigación.

3. Contacta con tu oficina local de asistencia: informa sobre el incidente para que puedan ayudarte y estar al tanto de lo ocurrido.

Lo que están haciendo las autoridades

Algunos estados, como California y Oklahoma, están trabajando en soluciones más seguras.

Una de las más prometedoras es la introducción de tarjetas EMV con chip para EBT, que son mucho más difíciles de clonar que las tarjetas con banda magnética y se espera que estén disponibles en 2025.

Además, se están llevando a cabo campañas educativas para enseñar a los beneficiarios a identificar fraudes y proteger sus tarjetas.

Sigue leyendo:

– Cupones SNAP: qué podría cambiar en la presidencia de Trump

– Otros pagos además del Seguro Social que puedes pedir en 2025

.- Cheque de estímulo: quien recibirá pago de $996