¿Cuánto dinero tienen ahorrado los estadounidenses?

GoBankingRates realizó un estudio para saber ¿Cuánto dinero tendrán los estadounidenses en sus cuentas bancarias en 2025?

“Los estadounidenses se encuentran bajo una enorme presión financiera. Si bien la inflación se está estabilizando, los precios de muchos gastos cotidianos siguen siendo altos y las altas tasas de interés están generando mayores pagos de hipotecas y automóviles para muchos consumidores” dice el estudio.

Y agrega: “Con el costo de vida tan elevado, muchos estadounidenses viven de sueldo a sueldo y es posible que no puedan mantener tanto dinero en sus cuentas bancarias como deberían”.

Para entender mejor la economía actual de los estadounidenses, GOBankingRates encuestó a más de 1,000 adultos de todo el país para averiguar cuánto dinero tienen los estadounidenses en sus cuentas corrientes y de ahorro, y los resultados fueron alarmantes.

El estudio descubrió, que:

· La mitad de los estadounidenses tienen menos de $500 en ahorros, y el 39% tiene $250 o menos en ahorros.

· La mayor parte de los estadounidenses (40%) mantiene un saldo mínimo de $500 o menos en su cuenta corriente.

· La mayoría de los estadounidenses están estresados por sus ahorros actuales. Más de una cuarta parte (29%) están “extremadamente estresados” y el 37% están “algo estresados”.

De acuerdo con el estudio, la mayoría de los estadounidenses no tienen suficientes ahorros. Los expertos recomiendan tener ahorrado el equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos básicos como fondo de emergencia, pero la mayoría de los estadounidenses no alcanzan esa meta. Si bien una cuarta parte de los estadounidenses (25%) tiene $2,000 dólares o más en una cuenta de ahorros, la mayoría tiene mucho menos: el 19% no tiene ahorros, el 21% tiene entre $1 y $250 dólares, y el 11% tiene entre $250 y $500 dólares.

El sitio especializado en finanzas personales destaca que los saldos de las cuentas corrientes son peligrosamente bajos, pues más del 40% de los estadounidenses admiten mantener un saldo mínimo de $500 o menos en sus cuentas corrientes. La generación X es la que tiene más probabilidades de mantener saldos bajos en sus cuentas corrientes: el 49% de los estadounidenses de entre 45 y 54 años mantiene un saldo mínimo de $500 o menos. Los baby boomers de 65 años o más son los más propensos a mantener saldos mínimos más altos: el 21% mantiene un saldo mínimo de al menos $2,000.

El reporte señala que dado que la mitad de los estadounidenses tienen $500 o menos en ahorros, no es de extrañar que muchos de ellos estén estresados por el saldo de su cuenta bancaria. La encuesta descubrió que el 29% está “extremadamente estresado” por sus ahorros actuales y el 37% está “algo estresado”.

Para más detalles del estudio y su metodología, ingrese aquí.

