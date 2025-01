FDA prohíbe uso del colorante Rojo Nº 3 en alimentos

Luego de solicitud hecha por grupos de defensa del consumidor, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció que prohibirá el uso del Rojo Nº 3 en alimentos y bebidas.

La medida entrará en vigencia a partir del 15 de enero de 2027, lo que da plazo a los fabricantes de alimentos para reformular sus productos, mientras que las empresas de medicamentos y suplementos dietéticos tendrán un año adicional para ajustarse.

El Rojo Nº 3 es un colorante sintético que le da un tono brillante a los alimentos, bebidas y suplementos dietéticos.

Defensores y legisladores en contra del colorante Rojo nº 3

El anuncio de la FDA responde a la solicitud de prohibición del uso del colorante hecha por el Centro para la Ciencia de Interés Público en 2022, y según las investigaciones realizadas, estimó que 9,200 alimentos contienen este componente.

El centro argumentó su petición en los efectos cancerígenos que tiene este colorante en pruebas realizadas con animales y en el comportamiento de los niños.

La FDA admite que el colorante es usado en ciertos productos alimenticios, como caramelos, pasteles y magdalenas, galletas, postres helados y glaseados y coberturas, así como en ciertos medicamentos ingeridos.

Con la medida este colorante conocido como Rojo No 3 o FD&C Red No. 3 queda fuera de la lista de aditivos colorantes aprobados en alimentos, suplementos dietéticos y medicamentos orales, como jarabes para la tos.

Recordemos que este componente fue eliminado en 1990 para su uso cosmético, en aquella oportunidad fue bajo una ley conocida como la Cláusula Delaney.

No es de extrañar el anuncio, puesto que un grupo de 23 miembros del Congreso de Estados Unidos hicieron una solitud de prohibición de uso de colorante, y se reunieron en diciembre, el Comisionado de la FDA, Dr. Robert Califf, en vista de que había como fecha límite el 3 de enero de 2025, para que la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Una victoria tardía

El colorante rojo nº 3 y otros aditivos se encuentran generalmente en cereales, dulces y refrescos. Crédito: Shutterstock

Aunque los defensores de los consumidores y activistas se mostraron satisfechos con el anuncio que prohíbe el uso del colorante, coinciden en afirmar que hace mucho tiempo que se esperaba este anuncio.

El director del grupo Center for Science in the Public Interest, el doctor, Peter Lurie uno de los líderes de la iniciativa, celebró el anuncio.

“Esta es una acción bienvenida, pero esperada desde hace mucho tiempo, por parte de la FDA: eliminar el doble estándar insostenible en el que el colorante Red 3 estaba prohibido en los lápices labiales, pero permitido en los dulces”, dijo.

Mientras que la vicepresidenta de asuntos gubernamentales del Environmental Working Group, Melanie Benesh, asegura que en su organización están “encantados de que la FDA finalmente haya logrado que se llegue a la meta”.

“Es una gran victoria para los consumidores que este químico cancerígeno finalmente deje de estar disponible en los alimentos. Ya era hora de que se hiciera”, dijo Benesh a NBC News.

Environmental Working Group es una organización de investigación y defensa de la salud que se unió a la petición para terminar con el uso de Red No. 3.

