Nick Castellanos le quita el MVP a Shohei Ohtani y pone a un cubano como ganador

El jardinero derecho de los Philadelphia Phillies, Nick Castellanos, generó una fuerte polémica esta semana al asegurar que la estrella japonesa de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, no debió ser el ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional de la temporada 2025 de las Grandes Ligas a pesar de la increíble temporada que registró con su organización para llevarlos a la Serie Mundial.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para el podcast ‘The Chris Rose Rotation’, donde aseguró que el nipón no debió ser premiado con el MVP de la temporada regular al considerar que no fue el pelotero que más peso tuvo en la creación de victorias para los Dodgers a lo largo de la pasada campaña y que poor el contrario el infielder cubano de los New York Mets sí demostró un mayor respaldo para su organización.

“José Iglesias merecía ser MVP de la Liga Nacional. Si consideras que el MVP tiene el mayor peso en la creación de victorias para tu equipo, no hay otro jugador que haya tenido tanto peso como José Iglesias“, manifestó Castellanos en sus declaraciones al considerar que fue figura clave para respaldar a todos sus compañeros de la organización.

“Creo que puede entrar con él y conseguir esa chispa latina y sacar a Lindor del hielo y finalmente llegar allí. [Mark] Vientos probablemente se sienta cómodo siendo un tercera base todos los días. Ahora, un grupo de jóvenes aparentemente sin rumbo se ha escapado en diferentes direcciones a principios de año.

Valor de Iglesias

A sus 35 años José Iglesias se ha convertido en uno de los jugadores más infravalorados de todas las Grandes Ligas a pesar de haber mantenido un gran rendimiento deportivo en todos sus años como profesional y ser fundamental en todas las organizaciones de las que ha formado parte.

“Llegaron a los playoffs, llegaron a donde necesitaban estar, y toda la organización de los Mets, desde la ciudad hasta el estadio, tenía señales de Dios mío… Desde la forma en que veo el béisbol, José Iglesias es unánimemente el mejor jugador de la historia. Liga Nacional”, dijo Castellanos.

“Yo diría que su llegada a los Mets y ser él mismo realmente movió a la organización en una dirección. Shohei Ohtani jugó un papel importante en la victoria de los Dodgers. No sé si él es el único objetivo de los Dodgers que se mueven en una dirección. Eso no significa que lo que hizo Shohei no fuera digno de un libro y que no fuera un gran jugador de béisbol. Si comienzo un equipo, elegiré a Shohei en lugar de a José. No hay duda al respecto. No soy estúpido. Pero cuando vi béisbol el año pasado, José Iglesias fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional”, concluyó.

Durante la temporada 2024 de las Grandes Ligas el jugador cubano dejó un impresionante promedio de .337 con 91 imparables, cuatro jonrones, 26 carreras impulsadas, 39 carreras anotadas y seis bases robadas, ayudando a los neoyorquinos en algunos de los momentos más cumbres para poder cosechar victorias y así poder asegurar su clasificación a la postemporada.

Lo cierto es que el desempeño de todos los jugadores en la Liga Nacional fue eclipsado con el 50-50 conseguido por Shohei Ohtani para hacer un hecho histórico dentro de todas las Grandes Ligas; además de esto dejó un promedio de .310 con 197 imparables, 130 carreras impulsadas y 134 carreras anotadas para ser fundamental en el gran torneo que registraron los Dodgers en la búsqueda de su anillo de campeón.

