Bodegueros rechazan política de NYPD de no perseguir a conductores de vehículos que huyen luego de cometer un delito menor

Un cambio en las tácticas del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) para perseguir a vehículos cuyos conductores, hayan cometido infracciones o sean sospechosos de delitos menores, inquieta a los portavoces de la Unión de Bodegueros de América (UBA), al interpretar que se trata de una política que incentivará más robos en sus negocios. Este gremio está agobiado todos los días por asaltos, hurtos y más recientemente por la insólita extracción de cajeros automáticos (ATM), cuyos responsables huyen en carros robados.

A juicio de estos pequeños comerciantes, esta decisión deja a los propietarios de bodegas vulnerables y envía un mensaje peligroso a los delincuentes, de que los delitos menores quedarán impunes, creando un caldo de cultivo para delitos más graves.

“Esta política es una bofetada a los propietarios de bodegas que trabajan duro y que ya están en la primera línea del crimen todos los días. NYPD básicamente les ha dado a los criminales luz verde para robar, vandalizar y aterrorizar a las pequeñas empresas sin temor a ser perseguidos. ¿Cómo se supone que debemos proteger nuestras tiendas, nuestros empleados y nuestros clientes, cuando la ley mira para otro lado?”, dijo Radhamés Rodríguez, presidente de UBA.

De acuerdo con la nueva política anunciada esta semana por la Uniformada, “la discreción de los oficiales para iniciar una persecución de vehículos, ahora está limitada sólo a los delitos más graves y violentos”. No se permitirá acechar a automóviles por infracciones de tránsito, violaciones o delitos menores no violentos, para evitar a toda costa que en esa acción se atropellen o se haga daño a personas inocentes.

NYPD: “Hay otras formas de detenerlos”

Fuentes policiales aclararon a El Diario que el único cambio en la aplicación de estrategias de prevención del crimen, es que no se realizarán “persecuciones” a personas que huyan en vehículos, para evitar tragedias colaterales en este tipo de operativos. Pero se aclara que se seguirán atendiendo los llamados de cualquier comerciante, que sea blanco de cualquier delito menor o mayor.

El argumento de la comisionada de NYPD, Jessica S. Tisch es que “Nueva York es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y nuestros agentes merecen una orientación clara y protocolos inteligentes a la hora de determinar, si participar en una persecución de vehículos”,

La líder de la Uniformada dice que las herramientas avanzadas de la policía moderna, permiten detener a los delincuentes de forma más segura y eficaz.

En 2024, hubo 2,278 persecuciones de vehículos, y aproximadamente el 25% de estos procedimientos resultaron en alguna combinación de colisión, daño a la propiedad o daño físico. El 67% de las persecuciones fueron el resultado de una detención de un automóvil que se dio a la fuga, muchas de las cuales, ya no estarían autorizadas según esta nueva política.

“Robas un vehículo y no te persiguen”

Pero la posición de los bodegueros es que esta nueva estrategia, es una muy mala señal que podría “encender” más el ánimo de centenares de delincuentes, de seguir atacando de forma impune esos negocios. Finalmente, muchos cometen fechorías y huyen en vehículos motorizados o en automóviles.

Muchas de los delitos en contra de estos negocios, como la reciente denuncia de que 50 cajeros automáticos (ATM) ubicados en bodegas entre el 19 de septiembre y el 26 de diciembre, han sido vandalizados y robados, tienen como antecedente que los malhechores primero robaron un vehículo.

En una rueda de prensa realizada en frente de una bodega de El Bronx, este gremio puso énfasis en una serie de videos que demuestran cómo en las últimas horas, muchos bodegueros han sido víctimas de un hampa que luce desbordada por la impunidad.

“La comisionada Tisch debe centrarse en hacer que todos los neoyorquinos se sientan seguros, no solo en abordar los delitos graves después de que ocurren. Los propietarios de bodegas son la columna vertebral de nuestras comunidades, pero ya están luchando para lidiar con los repetidos ataques de robo, saqueo y violencia. Cuando NYPD decide no actuar sobre estos llamados delitos de “nivel bajo”, envía una señal de que estos hombres y mujeres trabajadores no importan. Es inaceptable y es peligroso”, aseveró Fernando Mateo, portavoz de la UBA.

Persecución peligrosa

De hecho, la semana pasada la Uniformada detuvo a uno de los sospechosos de formar parte de una banda dedicada a robar cajeros de la ATM.

El trabajador Zeiad Al Eshwary estaba en el sótano de la tienda alrededor de la 1:30 a.m. del lunes 6 de enero cuando los ladrones cortaron el candado de la puerta principal y desactivaron la cámara de seguridad. De forma asombrosa, se llevaron el cajero automático del lugar en un auto Dodge Durango que los esperaba. El empleado llamó a la policía.

Cuando llegó NYPD, el vehículo arrancó velozmente. Durante una persecución “de película”, el conductor se saltó los semáforos en rojo, recorrió las aceras y alcanzó velocidades de 100 mph antes de estrellarse contra un muro divisorio en Horace Harding Expressway. El conductor, identificado como Celestino Colón, de 40 años, fue arrestado. Al revisar el vehículo se encontró una caja de efectivo vacía en el asiento delantero. Los trabajadores confirmaron que era de la tienda y que tenía alrededor de $800 dólares.