Corte Suprema ratifica ley que prohíbe TikTok en EE.UU. a menos que cambie de dueño

Por unanimidad la Corte Suprema de EE.UU. confirmó hoy la ley federal que prohíbe la red social TikTok a partir del próximo domingo 19 de enero a menos que sea vendida por su empresa matriz con sede en China.

La medida sostiene que el riesgo para la seguridad nacional que plantean sus vínculos con China supera las preocupaciones sobre la limitación de la libertad de expresión de la aplicación y sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

La decisión se produjo en el contexto de una agitación política inusual por parte del presidente electo Donald Trump -quien prometió que podría negociar una solución- y la administración saliente de Joe Biden, que ha señalado que no aplicará la ley a partir del domingo, su último día completo en el cargo.

Una venta no parece inminente y, aunque los expertos han dicho que la aplicación no desaparecerá de los teléfonos de los usuarios existentes una vez que la ley entre en vigor el 19 de enero, los nuevos usuarios no podrán descargarla y las actualizaciones no estarán disponibles. Eso eventualmente hará que la aplicación sea inoperante, dijo el Departamento de Justicia en documentos judiciales, destacó Associated Press.

Noticia en desarrollo.