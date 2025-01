Efraín Álvarez asegura que llegar a Chivas sería un “sueño familiar”

El futbolista mexicano Efraín Álvarez se mostró bastante contento por el gran desempeño que mostró este jueves con la selección azteca en el amistoso internacional que protagonizaron ante Internacional de Porto Alegre, por lo que está cada vez más confiado de poder alcanzar su firma con las Chivas Rayadas de Guadalajara para formar parte de sus filas en este torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación el jugador destacó que desea fervientemente poder llegar a un acuerdo con el Rebaño Sagrado debido a que se trata de “un sueño familiar”; esto debido a que su padre jugó en el club y su hermano formó parte del extinto Chivas USA, lo que les permitiría formar una dinastía dentro de la institución.

“Es un sueño familiar. Mi padre jugó ahí (Sub-20), mi hermano jugó en Chivas USA, pero si me toca quedarme en Tijuana, estaré feliz porque es mi casa. Mis hija y mi esposa están muy contentas de estar allá. Vamos a ver”, expresó Álvarez en zona mixta.

Actualmente el azteca milita con los Xolos de Tijuana en la Liga MX; a pesar de esto espera poder convencer a la directiva del club blanquirrojo gracias al gran desempeño mostrado dentro del terreno de juego cuando jugó con la selección mexicana.

“De que yo sepa, no. Vamos a ver qué pasa, por el momento estoy enfocado en la Selección. Si regresando me toca estar en Xolos, más que contento, me han dado la oportunidad de regresar, de estar feliz en el fútbol y agradezco al profe (Juan Carlos) Osorio y al presidente (Jorge) Hank por la oportunidad, vamos a esperar”, resaltó..

“Yo estoy feliz en Xolos, Osorio me devolvió la felicidad, estoy jugando mucho, se están dando las cosas y el equipo está creciendo”, agregó Efraín.

Enfocado en el Tri

Efraín Álvarez también aseguró que es momento de aprovechar estas convocatorias con la selección mexicana para poder demostrarle a Javier Aguirre todas las cualidades que posee en el campo de juego para así ganarse un cupo dentro de los convocados para el Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es algo muy bonito, algo muy diferente porque el ambiente acá es distinto, pero son partidos que necesitamos para que nos vea Javier Aguirre y levantar la mano, demostrar que estamos listos para la Mayor”, dijo.

“No hay tanta diferencia, la selección es algo siempre muy emocionante, son dos diferentes entrenadores y estructuras pero al final del día es ponerte la camiseta de la selección y morirte en la cancha por ella”, concluyó el jugador.

