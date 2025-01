¿Qué tiene pensado hacer Donald Trump con la Seguridad Social?

Con el reciente triunfo electoral de Donald Trump, los ojos de millones de estadounidenses se posan sobre una de las piezas más fundamentales del tejido social del país: el Seguro Social. Desde su creación en 1935 bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, este programa ha sido un pilar para la estabilidad económica de jubilados, personas con discapacidad y sus familias.

Sin embargo, las políticas propuestas por Trump durante su campaña para llegar nuevamente a la Casa Blanca podrían transformar drásticamente su funcionamiento sobre este importante recurso financiero.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a sus seguidores en un mitin en el Capital One Arena en Washington, DC, EE.UU., el 19 de enero de 2025. Crédito: EPA/WILL OLIVER | EFE

El Seguro Social enfrenta retos financieros significativos, pues se prevé que el fondo fiduciario que sostiene las prestaciones para jubilados se agote en 2033. En ese escenario, los ingresos fiscales solo cubrirían el 79 % de los beneficios programados, lo que podría significar una reducción del 21 % en los pagos mensuales si no se toman medidas correctivas, según The New York Times.

A lo largo de su campaña, el mandatario estadounidense se comprometió a proteger el programa. No obstante, varias de sus propuestas podrían debilitar sus ya frágiles finanzas, de acuerdo a la información suministrada por expertos del Comité para un Presupuesto Federal Responsable. Entre estas medidas se incluyen:

Eliminación de impuestos sobre horas extraordinarias y propinas , que contribuyen al financiamiento del programa.

, que contribuyen al financiamiento del programa. Supresión de impuestos sobre las prestaciones de la Seguridad Social , lo que aumentaría los ingresos de los jubilados, pero reduciría otra fuente de ingresos para el sistema.

, lo que aumentaría los ingresos de los jubilados, pero reduciría otra fuente de ingresos para el sistema. Imposición de aranceles elevados a las importaciones , que podría disparar los precios y, por ende, los ajustes por costo de vida de las prestaciones.

, que podría disparar los precios y, por ende, los ajustes por costo de vida de las prestaciones. Deportación de inmigrantes no autorizados, lo que disminuiría el número de trabajadores que contribuyen al programa.

Estas propuestas podrían acelerar el agotamiento del fondo fiduciario, obligando al Congreso a buscar soluciones urgentes.

¿Qué opinan los expertos?

Según Alicia Munnell, directora del Centro de Investigación sobre la Jubilación, las personas cercanas a la edad de jubilación no deberían tomar decisiones precipitadas por temor a recortes. “Es probable que quienes están próximos a la jubilación estén protegidos de cualquier cambio significativo en las prestaciones”, aseguró a The New York Times.

En el mismo orden de ideas, los expertos recomiendan no adelantar la solicitud de beneficios por ansiedad política. Retrasar la jubilación puede aumentar considerablemente el monto mensual recibido. Por ejemplo, alguien que espere hasta los 70 años de edad podría recibir hasta un 77 % más que si comenzara a los 62.

Opciones para fortalecer el programa

Algunas soluciones planteadas por economistas y legisladores incluyen:

Aumentar el límite de ingresos sujetos al impuesto sobre nóminas . Actualmente, los trabajadores pagan este impuesto solo sobre los primeros $176,100 de ingresos anuales. Elevar el tope podría eliminar hasta el 53 % del déficit de financiamiento del programa.

. Actualmente, los trabajadores pagan este impuesto solo sobre los primeros $176,100 de ingresos anuales. Elevar el tope podría eliminar hasta el 53 % del déficit de financiamiento del programa. Incrementar gradualmente los impuestos sobre las nóminas. Aunque menos popular, esta medida garantizaría una fuente de ingresos más estable.

El Seguro de invalidez: Un fondo separado

Mientras que el fondo fiduciario de jubilación enfrenta tensiones, el fondo dedicado a las prestaciones por incapacidad está completamente financiado hasta al menos 2098. Cualquier transferencia de recursos entre ambos fondos requeriría aprobación del Congreso y podría generar debates políticos significativos.

El Seguro Social no solo es un tema económico, sino también un punto de convergencia entre generaciones y sectores sociales. Las decisiones que tome la administración de Trump podrán definir cómo este programa seguirá respaldando a millones de estadounidenses en los años por venir. La clave estará en equilibrar las promesas de campaña con la sostenibilidad financiera del sistema.

Por ahora, los beneficiarios actuales y futuros deben mantenerse informados y preparados para cualquier cambio legislativo que pueda afectar sus ingresos durante la jubilación.

