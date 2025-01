Veljko Paunovic cuenta toda la verdad sobre el futuro de Rafael Carioca

El director técnico de los Tigres de la UANL, Veljko Paunovic, decidió pronunciarse sobre los diversos rumores que han surgido con respecto a la salida del futbolista Rafael Carioca de la organización luego de la victoria que registraron el fin de semana ante el Mazatlán FC.

En declaraciones a diversos medios de comunicación el estratega serbio resaltó que no ha escuchado nada sobre esta decisión por parte de la directiva del cuadro universitario e instó a toda la afición y periodistas a no creer en rumores y esperar a la información oficial por parte de las instituciones deportivas que conforman la Liga MX.

“Cuando el club tenga algo que anunciar se anunciará. En cuanto a la gente que tengo a mis socios. Trabajo a diario para sacar el máximo rendimiento. No puedo darte una respuesta concreta porque son cosas que están trabajando, el club tiene la visión y recursos, yo no he escuchado nada de esto en cuanto a lo que mencionas. Aquí veo a todos los jugadores que trabajan a diario para darlo todos en el próximo partido y es lo que nosotros pedimos”, expresó.

Durante los últimos días se ha especulado sobre la salida de Rafael Carioca de los Tigres de la UANL para poder regresar a Brasil en pleno mercado de fichajes invernal; a pesar de esto desde la organización deportiva desmintieron estos rumores y aseguraron que no han recibido ninguna oferta para poder hacerse con los servicios de la figura.

De igual manera habló sobre los rumores de la llegada de Romulo Zwarg, quien actualmente milita dentro del Inter de Porto Alegre; enfatizó que la figura de 24 años sería de gran valor aunque espera que el club termine las negociaciones de manera formal.

“En cuanto a los refuerzos, es bueno, quiere decir que pasa algo, pero a esta hora estoy contento con el grupo que tengo y el trabajo y compromiso que emplean a diario”, resaltó el estratega en sus declaraciones.

“Es un gran valor, sabemos la experiencia de los dos jugadores a la hora de entrar. Estuvo bastante templado y con la entrada de los dos encendimos un poco a la gente, se contagió el grupo de manera positivo y hubo buen ritmo y por eso es importante que todo mundo acepte con humildad lo que representa para el grupo”, concluyó.

