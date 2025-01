Figura de la MLB sale en defensa de Pete Alonso: “No lo valoran lo suficiente”

Pete Alonso sigue en su condición de agente libre a solo ocho semanas del inicio de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Y es que el inicialista y los New York Mets no han llegado a un acuerdo para que el toletero vuelva la próxima temporada a Queens.

Incluso el propio jugador puso sobre la mesa de los Mets una propuesta de contrato que comprendía tres temporadas a cambio de $90 millones de dólares. Sin embargo la franquicia neoyorquina la rechazó y apenas ofreció $70 millones de dólares por los tres años.

Ante esta situación Vinnie Pasquantino, estrella de los Kansas City Royals, salió en defensa del jugador afirmando que “no lo valoran lo suficiente” y por eso no le han ofrecido un contrato dentro de los requerimientos de Alonso.

Vinnie Pasquantino salió en defensa de Pete Alonso. Crédito: AP

Pasquantino juega en la misma posición que Pete Alonso. Por lo que sabe lo poco valorado que en ocasiones pueden ser los inicialistas y destacó las grandes virtudes que tiene el “Oso Polar” como primera base de los Mets.

“Si juegas en la primera base básicamente tienes que lograr un OPS de .850 para que te paguen hoy en día. Está bien, tienes que rendir. Pero los equipos usan el WAR”, dijo Pasquantino en una entrevista para el podcast The Chris Rose Rotation.

“Si juegas en la primera base, es muy difícil aumentar ese número de WAR porque se reduce con mucha dificultad, simplemente, por la posición”, enfatizó el jugador de los Royals sobre lo complicado que es destacar en defensa como primera base.

Por último el primera base de los Royals criticó la actitud de los Mets en no valorar a Pete Alonso como debería ser. “Es duro, Pete ha sido el rostro de los Mets durante los últimos seis años y eso debería significar algo, en mi opinión. No estoy presente, pero no parece que los Mets valore las cosas que él aporta, más allá de los números”, cerró Pasquantino.

