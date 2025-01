Javier Mascherano apuntó contra mexicanos en la polémica de Messi: “Son hostiles con nosotros”

La polémica celebración burlesca de Messi a los fans de Club América el pasado fin de semana sigue generando debate. Este martes, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, apuntó contra la hinchada azteca.

En la rueda de prensa antes del último entrenamiento de esta jornada, el director técnico argentino acusó a la afición mexicana de ser hostil con los fanáticos argentinos. Asimismo, Mascherano argumentó que tras el Mundial de 2022, los mexicanos quedaron con una herida abierta.

“No lo he hablado con Leo, tampoco le he dado demasiada importancia. Creo que tenemos temas más importantes para ocuparnos. Sí, me ha tocado jugar contra equipos mexicanos y selección mexicana. Sabemos que suelen ser hostiles con nosotros los argentinos, y después del Mundial esa herida todavía está abierta”, declaró.

¿Qué hizo Messi?

El pasado sábado, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Inter Miami ganó 3-2 en penales a Club América en partido amistoso. Los mexicanos empezaron ganando y Messi fue objeto de incordio por parte de los fans azulcremas.

El ocho veces Balón de Oro empató las acciones gracias a una asistencia de Luis Suárez por una jugada colectiva que inició Jordi Alba. Fue en el festejo donde se desató toda la polémica.

El argentino nada más marcar, se dirigió a la tribuna, levantó sus brazos, comenzó a señalarse su nombre en el jersey y gesticuló e hizo referencia a los tres mundiales que la albiceleste ganó.

Básicamente, el gesto de Messi podría traducirse en “¿Yo tengo tres, y ustedes?”. Ante esto, los fans respondieron con más insultos, silbidos y cánticos burlones.

Pique entre fans argentinos y mexicanos

La rivalidad entre México y Argentina se incrementó a niveles tensos en el Mundial de Qatar 2022. Tras la victoria albiceleste ante los aztecas, todo saltó por los aires cuando acusaron a Messi por supuestamente irrespetar los colores del Tri por haber “limpiado el piso” del vestuario con una camiseta que este había intercambiado con Andrés Guardado.

También porque en aquel certamen ecuménico se vieron las caras en fase de grupos. Argentina ganó 2-0 con goles de Messi y Enzo Fernández y dejó herida de muerte a México, que salió eliminada tras disputar los primeros tres partidos.

Posteriormente, en la Copa América hubo otro conato gracias a las fuertes burlas de la prensa argentina ante la eliminación de México en la fase de grupos del certamen que se disputó en Estados Unidos.

