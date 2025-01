Ovispa de Washington pide a Trump tener misericordia de los migrantes indocumentados

El presidente Donald Trump inició el segundo día de su mandato con el servicio de oración inaugural en la Catedral Nacional de Washington, en donde la obispa episcopal, la reverenda Mariann Budde, le pidió que tuviera misericordia de los migrantes indocumentados y de la comunidad LGBTQ+, luego de las órdenes ejecutivas que firmó en su primer día en la Casa Blanca.

La Catedral Nacional de Washington ha celebrado diez servicios de oración inaugurales para presidentes de los dos partidos en una tradición que se remonta a 1933. Este martes, el presidente Trump, junto con la primera dama, y el vicepresidente Vance y su esposa, arrancaron el día con la misa que fue oficiada por la obispa episcopal.

Piedad por las personas que están asustadas

Durante el sermón de la reverenda Mariann Budde, se dirigió a Donald Trump para darle un mensaje. El presidente ha dicho que Dios lo salvó de morir el día del atentado en Pensilvania, con esta referencia, la religiosa suplicó por su piedad.

“Ustedes han sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, les pido que tengan piedad de las personas de nuestro país que ahora están asustadas”, dijo en su sermón la reverenda Budde, publicó AP.

Entre sus palabras se dirigió al mandatario para que tuviera misericordia de los migrantes sin papeles, a quienes señaló como trabajadores, luego de que autorizada las redadas en colegios e iglesias, para llevar a cabo la deportación masiva.

“No son criminales”

“Puede que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”, entonó la obispa ante la mirada incómoda del vicepresidente Vance, señaló EFE.

“Misericordia para los que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas, los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales”, expresó.

Marianne Budde criticó a Trump en el 2021, cuando lo culpó de incitar a sus seguidores, quienes irrumpieron de forma violenta en el Capitolio, recordó AP.

También pidió por la comunidad LGBTQ

La reverenda no solo pidió misericordia por los inmigrantes indocumentados, sino también le dijo a Trump y Vance, para que tuvieran compasión de la comunidad LGBTQ+, luego de hacerse pública la orden ejecutiva de que en Estados Unidos solo se reconocerán dos sexos: masculino y femenino.

La agencia The Associated Press, destacó que cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, dijo que el sermón, “no fue muy emocionante, ¿verdad?”, puntualizó. “No pensé que fuera un buen servicio, podrían hacerlo mucho mejor”.

El sermón de la reverenda Mariann Budde provocó algunas reacciones en redes sociales. Austen Ivereigh, biógrafa del papa Francisco, escribió en X que la obispa “dijo la verdad”. “Sus expresiones de furia e incomodidad sugieren que dio en el clavo”, refiriéndose a Trump y Vance.

Robert Jeffress, partidario de Trump y pastor de la Primera Iglesia Bautista de Dallas, publicó en X que la obispa Budde “insultó en lugar de alentar a nuestro gran presidente. Hubo un disgusto palpable en la audiencia con sus palabras”, reportó AP.

Realizarán detenciones en escuelas iglesias y hospitales

La aplicación móvil CBP One, que permitía a los migrantes solicitar citas para ingresar a Estados Unidos, dejó de operar el lunes, después de la toma de posesión de Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó las directrices establecidas en 2021 bajo la administración de Joe Biden, permitiendo a los agentes de migración realizar detenciones en escuelas, iglesias y hospitales sin necesidad de aprobación previa.

