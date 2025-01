Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 23 al 29 de enero

Descuentos en las mejores atracciones

Acaba de arrancar la “NYC Must-See Week” descubre lo esencial de Nueva York”, que ofrece entradas 2×1 para 60 atracciones y experiencias culturales de la ciudad, incluyendo lugares icónicos como el Empire State Building, The Metropolitan Opera, el Museum of Modern Art y Jazz at Lincoln Center. Hasta el 9 de febrero. Los detalles y boletos están disponibles en nyctourism.com/mustseeweek.

The Edge- Foto: Cortesía

Charlas de jardinería en el Jardín Botánico

Este jueves 23 de enero, así como el 13 de febrero y el 27 de marzo, el New York Botanical Garden (NYBG) dará la bienvenida a tres renombradas especialistas en jardinería?Bunny Williams, Jacqueline van der Kloet y Cassie Banning?para la 25ª edición de su Serie Anual de Conferencias de Invierno. Estas diseñadoras, quienes han convertido su pasión por la horticultura en carreras diversas y exitosas, compartirán sus filosofías, historias y lecciones aprendidas, inspirando a los asistentes a cultivar una conexión más profunda con el medio ambiente. De 11 am a 12 pm en el Auditorio Arthur y Janet Ross. Para más información y boletos, visite: https://www.nybg.org/event/25th-winter-lecture-series.

Foto: Cassie-Banning

Música con sabor en el Atrium

Disfrute de dos noches del “Burnt Sugar SmokeHouse”, inaugurando el 26.º año de Burnt Sugar The Arkestra Chamber (BSAC) con su lema de “nunca tocar una canción igual dos veces”. Los chefs LaTasha N. Nevada Diggs, Sameer Gupta & Ben Tyree, Julia Kent, James ‘Biscuit’ Rouse, LaFrae Sci, Avram Fefer, Shelley Nicole, Bruce Mack, Honeychild Coleman, V. Jeffrey Smith, Aalics Bronson & Damon Mendes, Michael Veal, y los equipos de Ms. Olithea & Jared Michael Nickerson aportarán su propio toque caramelizado a este guiso sonoro especial del SmokeHouse. Viernes 24 y sábado 25 de enero. Gratis, en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway, New York, NY 10023). Información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Sachyn Mital

Cata de whiskey a bordo del barco Wavertree

No todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar de una cata de whiskey en un tesoro marítimo histórico: un velero del siglo XIX incluido en el Registro Nacional que representa los miles de barcos que alguna vez atracaron en el puerto de Nueva York. Levante su copa y prepárese para una velada donde la historia se encuentra con el sabor del whiskey. Únase al New York Adventure Club y al Museo South Street Seaport para una experiencia única de dos horas, este viernes 24 de enero, a las 8 p.m. Dirigido por Kurt Maitland, fundador del Manhattan Whiskey Club y Editor Adjunto de The Whiskey Reviewer. Más información y boletos en: seaportmuseum.org/whiskey-tasting.

Foto: Cortesía

Estreno de danza en el Joyce Theater

La Joyce Theater Foundation celebra el regreso de la Compagnie Hervé KOUBI. Tras compromisos aclamados por la crítica con sus más recientes obras, su pieza emblemática What The Day Owes To The Night se estará presentando en la ciudad, del 28 de enero al 2 de febrero. El espectáculo combina capoeira, artes marciales y danza contemporánea para exhibir el poder crudo y la asombrosa destreza artística de los bailarines. Narra el viaje profundamente personal de su fundador y coreógrafo, Hervé Koubi, y es interpretada por un elenco masculino. En el Joyce Theater, ubicado en el 175 Eighth Avenue. Para más información, visite www.Joyce.org.

Foto: Cortesía

El violonchelo de Pablo Ferrández en el 92NY

Pablo Ferrández, uno de los violonchelistas jóvenes más talentosos y carismáticos de su generación en el circuito europeo, llega a Nueva York para su debut. Discípulo de Anne-Sophie Mutter y descrito por Le Figaro como “un nuevo genio del violonchelo,” Ferrández se une al pianista Julio Elizalde para interpretar obras maestras del repertorio para violonchelo, como Sonata en La Mayor, Op. 69 de Beethoven y Sonata en Mi Menor, Op. 38 de Brahms. Este domingo 26 de enero a las 2:00 pm, en el David Geffen Stage, Kaufmann Concert Hall (1395 Lexington Avenue). Para más información y boletos: 92NY.org.

Cortesía

Blu on the Hudson tendrá “Una Noche de Gratitud”

El próximo martes 29 de enero, de 5:00 a 11:00 pm, Blu on the Hudson, el restaurante de cocina americana moderna con impresionantes vistas del skyline de Manhattan, estará celebrando su segundo aniversario con un evento especial para honrar a sus clientes leales. La velada incluye presentaciones en vivo de la reconocida violinista eléctrica Anna Nordmoe, conocida no solo por su talento musical sino también por sus habilidades acrobáticas; creaciones culinarias especiales preparadas por el Chef Ejecutivo Juan Carlos “JC” Ortega; y vinos galardonados, seleccionados por el Sommelier Adam Greer como parte del programa de vinos reconocido por Wine Spectator. En el 1200 Harbor Blvd Weehawken, NJ. Para reservar, visite: OpenTable.

Cortesía

“Gotham a Go- Go” en el MoMA PS1

El Museo de Arte Moderno y MoMA PS1 presentan “The Sumptuous Discovery of Gotham a Go-Go”, una exposición del primer residente creativo de Adobe en MoMA, DonChristian Jones, que estará en exhibición en MoMA PS1 hasta el 28 de abril. La exposición transformará una de las galerías del segundo piso de PS1 en una mise-en-scène inspirada en el estudio de Jones en Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. La instalación incluirá elementos de diseño inspirados en el cine negro, las películas de Blaxploitation, el Renacimiento de Harlem y la cultura contemporánea del Ballroom, movimientos que históricamente requerían discreción para la creación y la reunión. Para más información, visite: https://www.moma.org.

Foto: Cortesía DonChristian Jones- Destiny Mata

Visitas en español en el Museo Noguchi

Este invierno y primavera, el Museo Noguchi estará ofreciendo cada mes, viernes y domingos seleccionados a la 1 pm, visitas guiadas en español. La entrada al museo es gratuita el primer viernes de cada mes. Las visitas son coloquiales y exploran obras selectas de la colección y las exposiciones del museo, a la vez que presentan la vida y visión de Isamu Noguchi. A partir de junio, las visitas en español para el público se pasarán a los miércoles para coincidir con Arte en el Noguchi, una serie de talleres gratuitos de creación artística en español para todas las edades. Ubicado en el 9-01 33rd Road, Long Island City, NY 11106 Para fechas específicas y más información, visite: noguchi.org/visit.

Foto: Justin Raul Baez. INFGM / ARS

L’Express Late Night regresa con su menú nocturno

L’Express, el popular bistró francés de Nueva York, está de vuelta con su servicio nocturno, ofreciendo un menú que satisface todos los antojos de comida pasada la medianoche. Desde jugosas hamburguesas y crujientes papas fritas hasta clásicos franceses del bistró como costillas bourguignon y gnocchi caseros, todo estará disponible hasta las 2:00 am de domingo a jueves y hasta las 4:00 am los viernes y sábados. Con más de 25 años siendo un ícono en la ciudad, L’Express combina los sabores clásicos de Lyon con la vibrante vida nocturna de Nueva York. Está ubicado en el 249 Park Ave S NY NY 10003. Para reservar, visite: https://www.lexpressnyc.com/about/

Cortesía

Restaurant Week en el Broadway Lounge

Este invierno, el New York Marriott Marquis celebra la Semana de los Restaurantes con una oferta especial en su restaurante Marquis, Broadway Lounge. Ubicado en lo alto de Times Square, el restaurante ofrece vistas despejadas de las brillantes vallas publicitarias lo que lo convierte en un excelente lugar para absorber la energía de la ciudad mientras disfruta de una deliciosa comida o para una cena previa a uno de los espectáculos de Broadway más populares. Deléitese con clásicos como steak frites, combinados con mantequilla de chalota asada y reducción de vino tinto, o disfrute de los macarrones con queso, elaborados con havarti, parmesano y pan rallado con hierbas. La oferta Restaurant Week cuesta $60 y se extiende del 21 de enero al 7 de febrero, de lunes a viernes. Para reservar: https://www.broadwaylounge.nyc/