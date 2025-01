Aleska Génesis presume en Instagram su soltería

Aleska Génesis, modelo venezolana, ha presumido en su cuenta en Instagram unas fotografías en las que demuestra lo bien que se siente con su soltería, luego de que el pasado domingo anunciara que terminó con Clovis Nienow, actor y presentador mexicano.

En la publicación, la creadora de contenido se mostró con un atuendo playero, de red y brillos, con el que robó suspiros.

Además de esto, la exparticipante de La Casa de los Famosos 4 dijo: “El amor más puro no se mide en palabras sino en acciones que dejan huella, ¿cuál ha sido el gesto de amor más puro que has recibido o que has dado?”.

Sus fanáticos reaccionaron con cientos de mensajes al outfit de Aleska Génesis y por eso le escribieron comentarios como: “Modo necia, dando amor puro. Ese outfit, qué bella”, “Siempre tan espectacular”, “Qué hermosa eres, Aleska. Nos encanta verte feliz, te amamos”, “Naciste para brillar”.

Otros comentaron: “Mi hermosa venezolana te admiro demasiado, a tal punto me identifico con tu personalidad, guerrera, luchadora, en el amor no tengo tanta suerte, pero sí correspondida en algún momento, inteligente, con la fe ferviente en Dios para todo, el amor más puro que he recibido fue haber tenido una hija bellísima, digna de mi más grande, amor de madre, muchas bendiciones para ti saludos de una fanática venezolana al igual que tú, bella”.

Estas fotos las publicó Aleska Génesis días después de que anunciara el fin de su relación con Clovis, con quien comenzó un romance tras salir del reality show de Telemundo.

Muchos hablan de que esta podría ser una estrategia mediática para llamar la atención antes de que comienza La Casa de los Famosos All-Stars, en donde Aleska Génesis estaría. Sin embargo, la expareja ha confirmado en redes sociales que las cosas entre ellos no funcionaron y que al menos por ahora no estarán juntos.

Todo esto ha generado sorpresa, pues a comienzos de año asomaban la posibilidad de casarse y hasta tener hijos, pero al final todos estos planes quedaron solo en palabras.

